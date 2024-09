I Bonifici Istantanei sono un pericolo in caso di truffa online

Le truffe online corrono veloci e, secondo gli ultimi dati rilevati, stanno aumentando particolarmente. Cresce anche il numero delle vittime che, spesso, si trovano impreparate a certi attacchi. Inoltre, molte volte non riescono nemmeno a recuperare il denaro perso. A ragione, gli esperti di sicurezza informatica sostengono che i bonifici istantanei siano un pericolo in caso di truffa online.

Il consiglio arriva anche dal vice questore e responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria, Lisa di Berardino, che – come riportato dai nostri colleghi del Corriere della Sera – afferma: “Attenzione anche ai bonifici istantanei, che sono una spina nel fianco: non andrebbero fatti mai perché una volta trasferito il denaro, è molto difficile riuscire a recuperarlo dai conti correnti. Sempre che i soldi siano ancora lì e non abbiano preso altre strade“.

Effettivamente, quando si effettuano bonifici istantanei, è la stessa banca ad avvisare che non è possibile richiamarli e questo è un problema in caso di truffa online. Quello che non si può fare è il cosiddetto “richiamo”. Con un bonifico ordinario, l’ordinante può chiedere alla sua banca di contattare la banca controparte per procedere al recall del bonifico stesso in caso di errore.

Bonifici Istantanei: una manna per i cybercriminali

Per ovvi motivi i cybercriminali preferiscono i bonifici istantanei perché, in caso di truffa online, il denaro arriva all’istante e in un attimo viene trasferito senza sapere più che fine ha fatto. Di conseguenza, è importante fare attenzione agli ultimi raggiri dove il criminale, spacciandosi per qualcun altro, chiede denaro alla vittima.

Il senso di urgenza per risolvere emergenze o un problemi, inventati di sana pianta dal cybercriminale, è la tecnica più utilizzata proprio come la recente truffa online svuota conto del sollecito di pagamento inviato tramite PEC. Complice anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei senza costi aggiuntivi, la vittima cercherà quindi di risolvere la situazione velocemente. Questo perché presa dal panico.

Il nostro consiglio è quello di fare molta attenzione quando ci si trova in situazioni dubbie. Prima di tutto è bene non farsi mai prendere dalla fretta. Se a contattarti è qualcuno che si presenta come membro delle forze dell’ordine, avvocato o altro non prendere tutto per vero. Prenditi il tempo di verificare con attenzione. Inoltre, quando non conosci bene il destinatario, non effettuare mai bonifici istantanei perché se si tratta di una truffa online sarà difficilissimo recuperare il denaro.