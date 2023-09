LastPass è la chiave per la tua sicurezza online: provalo per 30 giorni

Il crescente numero di account e password da gestire può facilmente mettere a rischio la tua sicurezza digitale. Tuttavia, esiste una soluzione che non solo semplifica la tua vita online, ma la rafforza anche: LastPass, il password manager che ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 giorni i piani Premium e Families, rendendo più accessibile che mai la protezione dei tuoi account online.

LastPass, la tua sicurezza a portata di clic

Una delle caratteristiche più interessanti di LastPass è la sua semplicità d’uso. Una volta che hai salvato una password, avrai accesso immediato e facile a tutti i tuoi account. Non dovrai più preoccuparti di ricordare una serie di password complesse e uniche. LastPass fa tutto il lavoro per te.

LastPass va oltre la gestione delle password. Grazie a LastPass Authenticator, puoi dimenticare le password tradizionali e accedere ai tuoi account utilizzando un’autenticazione sicura a due fattori. Questo significa che la tua sicurezza sarà rafforzata senza dover compromettere la comodità di accesso.

Creare password complesse e uniche può essere una sfida. Ma con LastPass, hai un generatore di password integrato che crea password casuali e lunghe, garantendo la massima protezione per i tuoi account online. Non dovrai più preoccuparti di scegliere password deboli o riutilizzate.

LastPass ti permette anche di utilizzare le note per archiviare in modo sicuro una vasta gamma di informazioni, come dati di pagamento, tessere sanitarie o appunti personali. I tuoi dati saranno crittografati e protetti. E se desideri condividere in sicurezza le tue password o informazioni con altre persone, LastPass offre una soluzione: puoi condividere l’accesso ai tuoi account senza dover rivelare le tue password, garantendo la massima sicurezza per te e per coloro con cui condividi.

Per soli 2,90 euro al mese, puoi accedere a tutte le funzionalità di LastPass Premium. Questo include 1 GB di spazio di archiviazione crittografato per i tuoi file, monitoraggio del Dark Web per avvisi di sicurezza e supporto tecnico prioritario. E la buona notizia è che puoi iniziare con una prova gratuita di 30 giorni per testare tutte queste fantastiche funzionalità. Anche il piano Families è disponibile per la prova gratuita: il costo è di 3,90 euro al mese e può essere utilizzato da un massimo di sei utenti.

