LastPass, password manager gratis per 30 giorni

Al giorno d’oggi sono sempre di più le password che dobbiamo gestire visto il crescente uso del web nella nostra quotidianità. Allora perchè non affidarsi alle innovazioni utilizzando un password manager? Avere uno strumento come il password manager a disposizione è sicuramente utile ed indispensabile per poter avere delle password sicure. Ecco perchè oggi abbiamo deciso di parlare di LastPass. Non a caso, sono già oltre 33 milioni le persone che proteggono le proprie password con LastPass. Scopriamo insieme le sue caratteristiche!

Il piano Lastpass Premium è ora disponibile a soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. Puoi decidere di provare gratuitamente Lastpass per 30 giorni oppure procedere direttamente con l’acquisto del piano.

Con Lastpass hai:

Accesso da tutti i dispositivi

1 GB di spazio di archiviazione file crittografato

Dashboard di sicurezza

Monitoraggio delle violazioni dei dati

Supporto clienti personalizzato

Lastpass è del tutto speciale se pensi che ad un prezzo davvero minimo puoi avere la massima protezione. Con questo password manager puoi infatti condividere in modo comodo e sicuro le credenziali di accesso, accedere alla tua cassaforte senza digitare la tua password principale quando usi l’app LastPass Authenticator e, in caso di difficoltà o di emergenza, concedere l’accesso alla tua cassaforte una tantum ad un altro utente LastPass.

Non perdere altro tempo: inizia subito a gestire le tue password con una soluzione più avanzata in grado di assicurarti una protezione digitale a 360°. Con Lastpass puoi dire addio a password riutilizzate, password dimenticate e reimpostate e violazioni dei dati e attacchi hacker.

LastPass Premium è ideale se vuoi gestire le tue password con una soluzione avanzata in grado di assicurarti una protezione digitale completa. Se non sei convinto inizia con la prova gratuita di 30 giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.