LastPass Premium a -25% per la Cyber Week

In occasione dell’appuntamento con il Black Friday e con la Cyber Week, la squadra al lavoro su LastPass ha deciso di tendere una mano agli utenti, proponendo in forte sconto la propria soluzione all-in-one dedicata alla sicurezza online. Tutti i piani premium sono infatti accessibili oggi approfittando di un -25% rispetto al prezzo di listino. Passiamo in rassegna tutti i vantaggi della promozione.

L’offerta di LastPass per la Cyber Week: -25%

L’iniziativa interessa sia le sottoscrizioni per singoli utenti e famiglie sia quelle dalla natura business. Ognuno scelga quello più adatto a soddisfare le proprie esigenze, sulla base delle funzionalità avanzate incluse al fianco del password manager: dallo spazio sul cloud per l’archiviazione dei file al monitoraggio del Dark Web, fino a una dashboard per l’amministrazione dei collaboratori.

Premium , per un utente: 2,90 euro 2,17 euro al mese (con fatturazione annuale);

, per un utente: 2,17 euro al mese (con fatturazione annuale); Families , per un massimo di 6 utenti: 3,90 euro 2,92 euro al mese (con fatturazione annuale);

, per un massimo di 6 utenti: 2,92 euro al mese (con fatturazione annuale); Teams , per un massimo di 50 utenti: 3,90 euro 2,92 euro al mese per utente (con fatturazione annuale);

, per un massimo di 50 utenti: 2,92 euro al mese per utente (con fatturazione annuale); Business, per utenti illimitati: 5,70 euro 4,28 euro al mese per utente (con fatturazione annuale).

In tutti i casi c’è la possibilità di approfittare del periodo di prova gratuita così da prendere confidenza con le potenzialità della soluzione.

Abbiamo accennato in precedenza il monitoraggio del Dark Web. È una delle funzionalità più avanzate di LastPass, che si occupa di controllare costantemente la parte più oscura del mondo online, avvisando tempestivamente l’utente nel caso in cui i suoi dati sono interessati da una violazione. In questo modo, permette di intervenire subito per evitare problemi più grandi.

