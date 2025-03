Con LastPass devi ricordare una sola password: provalo gratis

LastPass è un password manager avanzato che consente di dimenticare tutte le password, eccetto una. Uno strumento molto comodo quindi per tutte quelle persone che hanno numerosi account online, per i quali è umanamente impossibile ricordare ogni volta le credenziali corrette.

Disponibile in versione free, il gestore di password LastPass offre anche una versione potenziata a pagamento. Su quest’ultima è ora disponibile una prova gratuita di 30 giorni per i piani Premium e Families, che rispetto al profilo gratuito hanno diverse funzionalità extra, su tutte la sincronizzazione automatica di password e note in tutti i propri dispositivi.

Le caratteristiche chiave di LastPass Premium

Iniziamo proprio dalla sincronizzazione delle password salvate su tutti i propri dispositivi, quindi dai browser per PC ai tablet, passando per smartphone e altri device. Una seconda caratteristica molto utile è la condivisione senza rischi delle credenziali con altri utenti LastPass, che possono essere amici e/o familiari.

In più si segnala la protezione dell’account tramite la tecnologia Advanced MFA, per mezzo dell’autenticazione con impronta digitale. Riguardo a ciò, è utile ricordare che esistono vari livelli di autenticazione, da quella semplice (che richiede l’inserimento di una password), a quella a due fattori (che include un’identificazione extra dopo l’inserimento delle credenziali, come può essere l’autenticazione biometrica, un codice di verifica a tempo o un SMS). Lo step successivo è l’autenticazione a più fattori (MFA), grazie alla quale si ottiene una protezione avanzata da hacker, tentativi di phishing e malware.

Un’ulteriore funzionalità da tenere in considerazione è l’accesso di emergenza da parte di una persona fidata al proprio account. Si tratta di un’opzione particolarmente utile quando accade un imprevisto: permettere ad una persona di fiducia di accedere all’account personale di LastPass fa sì che password, account e dati sensibili non vengano compromessi.