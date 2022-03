Lattuga spaziale contro la perdita di massa ossea

Tra qualche anno gli astronauti si imbarcheranno nella prima missione che punta su Marte: dovrebbe partire tutto tra una decina di anni, e la missione permetterà a questi coraggiosi cosmonauti di stare 3 anni in microgravità, un periodo molto lungo. Per questo alcuni studi stanno vedendo come bloccare o ridurre la perdita di massa ossea, e la lattuga potrebbe essere la risposta.

Si parlerebbe di una lattuga transgenica coltivata nello spazio, con all’interno un ormone che aiuterebbe la crescita dell’osso (e quindi bilancerebbe la perdita dovuta dalla microgravità).

Lattuga transgenica coltivata nello spazio potrebbe contrastare la perdita di massa ossea

Studi in passato hanno mostrato che gli astronauti perdono circa l’1% di massa ossea ogni mese di missione: per mantenere dei valori ottimali vengono fatti degli esercizi, ma nulla che può contrastare l’osteopenia in modo efficace. Se a questo uniamo che nella ISS non stanno più di 6 mesi, si capisce subito come per la missione di Marte serva trovare qualcosa di migliore.

Il viaggio da solo occuperà 10 mesi della missione, e se consideriamo che poi il ritorno occuperà altrettanto tempo, gli astronauti staranno su Marte circa un anno per fare le proprie ricerche. Una massiccia perdita di massa ossea porterebbe poi all’osteoporosi, e nonostante esistano già dei rimedi medici per evitare il tutto, sarebbe impraticabile portarne in larga quantità per questo viaggio.

L’idea allora dei ricercatori è quella di portare dei semi di una lattuga transgenica (una fialetta potrebbe averne migliaia di questi semi) e coltivarli in loco: una volta cresciuti, i cosmonauti potrebbero sfruttare questa pianta per sintetizzare i farmaci necessari, ed evitare quindi una perdita di massa ossea troppo marcata.

Nella Stazione Spaziale Internazionale i vari scienziati hanno già provato a far crescere lattuga, con successo, e quindi ora l’unico scoglio da superare è quello della modifica transgenica alla pianta: l’idea di questo team è quella di permettere al vegetale di produrre il peptide necessario in una forma che possa essere ingerita invece che iniettata, così da renderla ancora più facile da utilizzare.