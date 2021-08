L'audio di AKG scontato di oltre metà prezzo con le Samsung Galaxy Buds

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari wireless, oggi abbiamo un’offerta davvero sensazionale da segnalarti. Si tratta delle Samsung Galaxy Buds che grazie ad un notevole sconto sulla variante bianca, potrai acquistare a meno della metà del loro prezzo di listino.

Auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds: caratteristiche tecniche

Le Galaxy Buds rappresentano senza dubbio un modello di riferimento quando si parla di auricolari Bluetooth. A caratterizzare la soluzione di Samsung è il know-how acquisito in decenni di esperienza da AKG, una delle aziende leader nel settore dell’audio professionale. I driver, infatti, sono pensati per garantire un suono equilibrato di elevata qualità, in modo da offrire un’esperienza d’ascolto simile ad un concerto dal vivo. Il design tuttavia è decisamente compatto, adattandosi perfettamente all’orecchio senza sporgere, per un confort ottimale anche in movimento. Molto comodi i controlli touch che permettono di gestire volume, tracce, chiamate ed alcune feature esclusive come Ambient Sound. Questo permette di ascoltare con chiarezza i suoni che ti circondano durante le chiamate o la riproduzione musicale.

Convincenti anche i due microfoni per ogni auricolare, che forniscono una voce chiara e cristallina per chi ascolta. Si tratta di microfoni adattivi, in quanto uno è posto all’interno e l’altro all’esterno. Questo gli permette di adattarsi automaticamente all’ambiente in cui ci troviamo, fornendo un migliore isolamento durante le conversazioni. Naturalmente non manca una pratica custodia di ricarica, anche in questo caso decisamente compatta e sottile, estremamente semplice da trasportare. Questa possiede la funzione di ricarica rapida che in soli 5 minuti riesce a fornire ben 100 minuti di autonomia alle cuffie. In sostanza un prodotto che unisce la grande tecnologia di Samsung, all’elevata qualità sonora di AKG, rendendo le cuffie una delle migliori alternative sul mercato.

Grazie ad uno sconto del 53%, le cuffie sono acquistabili a soli 69,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 79 euro sul prezzo di listino.