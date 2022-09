Laurea triennale in Digital Marketing online con 24Ore Business School

Secondo una ricerca condotta da Eures sulle nuove professioni e nuove marginalità, il 50,7% dei giovani italiani è convinto che la formazione scolastica o quella universitaria non siano servite per svolgere la professione inerente al loro percorso di studio.

Tale percentuale cresce ancora di più tra promoter e venditori (75%) e lavoratori non qualificati (65,1%). Invece, per coloro che lavorano nel campo del digitale e delle professioni qualificate, l’università si è rivelata decisiva per apprendere la professione (64%).

Il nuovo corso di laurea triennale in Digital Marketing di 24Ore Business School potrebbe essere la soluzione ideale per moltissimi giovani, che cercano forti stimoli per entrare nel mondo del lavoro.

Corso di laurea con 24Ore Business School: perché conviene?

Iscrivendosi al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali – Piano di studi Digital Marketing di 24Ore Business School, i giovani italiani potranno intraprendere un percorso di studi nella comunicazione digitale e nel marketing.

In questo percorso impareranno le dinamiche del mercato in cui le aziende operano, l’attuale modus operandi del consumatore medio e i fenomeni di comunicazione e di informazioni proprie della società odierna, che si manifestano maggiormente sui social media.

Gli insegnamenti riguarderanno principalmente il digital marketing, come il data driven marketing, il social media marketing, il content strategy & digital storytelling.

Le competenze pratiche e operative che verranno imparate serviranno per avviare una carriera di successo nell’ambito del marketing e della comunicazione.

Finito il percorso di Laurea, lo studente potrà elaborare autonomamente piani di marketing multicanale di un’impresa, occuparsi della gestione di un brand sui social, capire le dinamiche del mercato e ciò che il consumatore medio vuole.

Tutto questo soltanto scegliendo il Corso di Laurea in Digital Marketing di 24Ore Business School.

