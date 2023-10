Lavazza a Modo Mio e Caffè Borbone: 400 capsule Blu a 0,16€ cad

Pausa caffè interessante se hai il giusto espresso per avere il carico di caffeina di cui hai bisogno. Non scendere a compromessi e goditi la miscela Blu di Caffè Borbone ogni volta che ne hai voglia. Con questo megapack convenienza da 400 capsule per sistema Lavazza a Modo Mio hai tutto ciò che ti occorre.

Collegati ora su eBay dove puoi concludere l’affare. Con soli 64,99€ porti a casa il tuo acquisto con uno sconto di circa trenta euro e soprattutto una spesa finale di appena 0.16€ a capsula. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e rapide in Italia.

Capsule Caffè Borbone in miscela Blu: megapack da non perdere

Il Caffè Borbone in versione miscela Blu è uno dei migliori sul mercato. Per gusto e per scelta sono molti i consumatori che lo scelgono e se anche tu rientri tra questi, beh, non dovresti perdere l’occasione. Con il megapack da 400 pezzi hai tutto quello di cui hai bisogno per avere una colazione o una pausa pranzo al livello delle aspettative.

Pensa che sono tutte confezionate in modo singolo in pack salva aroma così anche se non le consumi nell’immediato conservi comunque l’esperienza in tutto e per tutto.

Come ti dicevo, le capsule sono compatibili con il sistema A Modo Mio di Lavazza quindi appura di avere una macchinetta che sia adatta prima dell’acquisto.

Fatto questo, non perdere neanche un secondo in più. Collegati immediatamente su eBay per acquista il tuo megapack di capsule Caffè Borbone in miscela Blu a soli 64,99€ con sconto di trenta euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.