Lavazza Jolie Evo fa il caffè come al bar ed è anche di DESIGN (79€)

Una macchinetta piccola e bella a vedersi. Metterla in cucina è una gioia per gli occhi grazie alle sue forme di design e al suo colore Verde che la rende un pezzo unico. Lavazza Jolie Evo è la soluzione ideale se vuoi goderti una tazzina di caffè dal gusto raffinato senza andare al bar. Ora è in offerta al Prime Day 2025 e include al suo interno una selezione di 64 capsule da scoprire. Provale immediatamente approfittando del ribasso del 16%, acquistala per soli 79,90 euro invece di 94,90 euro.

Lavazza Jolie Verde è la macchinetta del caffè che strizza l’occhio all’ambiente. È realizzata con il 36% di plastica riciclata ma non per questo è di dubbia qualità. Infatti è resistente, robusta e soprattutto dotata di un design bello a vedersi e allo stesso tempo compatto per non richiedere troppo spazio in casa o in ufficio. Sfrutta un sistema di capsule proprietario Lavazza A Modo Mio. In confezione, come ti avevo anticipato, ti vengono forniti 64 pezzi di varie miscele (Tierra For Planet, Tierra For Amazonia, Tierra For Africa) ma una volta che li termini puoi optare anche per diverse opzioni e anche per marchi compatibili.

Detto ciò, è super veloce e non consuma in eccesso perché è dotata risparmio energetico e spegnimento automatico dopo tot minuti di inutilizzo. Accendila con il suo bottone e fai partire l’erogazione con lo stesso. Sfrutta l’opzione Stop & Go per regolare la lunghezza e accontentare ogni palato. Il poggiatazze, in questo, è comodissimo visto che è dotato di due altezze diverse così da poter ospitare una tazzina tanto quanto una tazza di dimensioni maggiori. Con contenitore raccogli goccia, quello per le caps esaurite e un serbatoio da 0,6L hai tutto ciò che ti occorre.

Mettila nel carrello con 79,90 euro grazie al Prime Day 2025. La Lavazza Jolie Evo è la macchinetta giusta da acquistare.