Lavora, studia e divertiti con questo PC Windows tascabile

Avere un PC Windows letteralmente in tasca è senza dubbio una soluzione incredibilmente comoda per il tuo lavoro o per lo studio. Con il NiPoGi Mini PC Stick avrai non solo un vero computer, ma una macchina dalle ottime prestazioni pronta per Windows 11

NiPoGi Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

La soluzione di NiPoGi ha dimensioni poco più grandi di una pendrive, con una superficie completamente forata per agevolare la dissipazione del calore. Quest’ultimo si avvale di una microventola ed un generoso heatsink che garantisce ottime temperature anche a pieno carico. Il processore Intel Celeron J4125, infatti, riesce a lavorare ad una frequenza massima di 2,7GHz, supportato da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria ROM per l’archiviazione dati. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft che consente di effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile al download. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma piuttosto performante considerando le dimensioni. Una soluzione perfetta anche come media center per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività, a dispetto delle dimensioni, è piuttosto estesa. Non mancano, infatti, due porte USB 3.0 ad alta velocità ideale per periferiche di archiviazione esterna come pendrive, HDD o SSD. Ottima la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che grazie alla connessione via cavo ti consente di ottenere le massime prestazioni dalla rete fissa. Tuttavia, non mancano le connessioni wireless che comprendono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Per quanto riguarda l’uscita audio/video è ovviamente integrata, un connettore HDMI capace di gestire un monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Quest’ultima consente di collegare ulteriori periferiche di input come mouse o tastiera senza destreggiarti tra i cavi. Nel complesso un’ottima soluzione per qualsiasi attività, dal lavoro alla DAD passando per l’intrattenimento.

