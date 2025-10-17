Lavorare 13 ore al giorno, nell'era dell'AI

È quasi impossibile non collegare quanto scriviamo e commentiamo ogni giorno su queste pagine, la diffusione a macchia d’olio dell’AI a ogni livello per supportare ed evolvere la produttività, con quanto appena accaduto in Grecia. Il Parlamento di Atene ha approvato la legge che introduce formalmente la giornata lavorativa di 13 ore. Le due cose stridono.

La Grecia, la giornata lavorativa di 13 ore e l’AI

O le imprese elleniche si stanno dimostrando cocciutamente impermeabili alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale o la promessa di un mondo migliore per tutti, grazie all’ascesa degli algoritmi, è destinata a non essere mantenuta. Certo, si può obiettare che la misura interesserà solo determinate categorie, sulle quali ChatGPT e concorrenti non hanno ancora allungato le loro mani digitali (quella classe operaia che andrà in paradiso tanto ben rappresentata quasi 60 anni fa da Petri e Volonté), ma non è forse questa una testimonianza di come sia allora un’innovazione a metà?

Per come è configurata, la nuova legge greca prevede che le 13 ore possano essere dedicate allo stesso datore di lavoro e per non più di 37 giorni all’anno, solo su base volontaria e con un aumento della retribuzione del 40% per gli straordinari. In un certo senso, va a normare una situazione che c’era già, nascosta sotto il tappeto. Da un altro punto di vista, solleva dubbi legittimi su quanto incrementare l’orario possa essere una scelta libera in determinati contesti.

La notizia è un interessante spunto di riflessione per capire come l’arrivo dell’AI stia cambiando la quotidianità di tutti noi. Da quando abbiamo a disposizione questi strumenti, lavoriamo meno o lavoriamo meglio? Oppure di più? Come impieghiamo il tempo che ci fanno risparmiare? Riempiendolo con altro lavoro? In tal caso, chi ne beneficia? L’accesso agli automatismi dell’intelligenza artificiale sta avendo un impatto sul valore delle competenze che abbiamo magari acquisito, a fatica, nel corso di un’intera carriera formativa e professionale?