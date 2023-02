Come vedere Lazio-Atalanta in streaming

Lazio-Atalanta in campo nella giornata 22 di Serie A, per quello che può essere definito il big match di questo turno. Un testa a testa di alta classifica, animato da formazioni che cercheranno in tutti i modi di allungare le mani su punti fondamentali per non perdere contatto con la testa del gruppo e per raggiungere un piazzamento nell’Europa che conta. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Olimpico alle ore 20:45 di sabato 11 febbraio.

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Riccardo Mancini per la telecronaca. Al suo fianco Fabio Bazzani per il commento tecnico.

Un solo punto separa le due squadre in classifica: 39 per i biancocelesti al momento in quarta posizione, 38 invece per i nerazzurri che li seguono (gli stessi del Milan). In caso di vittoria, per entrambe potrebbe giungere il sorpasso sulla Roma che le precede a quota 40. Davanti ci sono l’Inter, seconda a 43, e il Napoli capolista per ora irraggiungibile a 56.

Sarri e Gasperini prepareranno il match per giocarsela a viso aperto, in modo coerente con le rispettive visioni: queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Boga, Lookman, Hojlund.

