Come vedere Lazio-Atletico Madrid in streaming gratis

Lazio-Atletico Madrid in campo martedì 19 settembre alle ore 21 per il debutto in Champions League. È un girone alla portata della del club romano, ma iniziare con il piede giusto è di fondamentale importanza, nella competizione in cui anche un singolo episodio può cambiare tutto. È possibile vederla in diretta su NOW, in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity oppure in TV.

Champions League: guarda Lazio-Atletico Madrid in streaming

Ad affrontarsi sono due squadre reduci da altrettante sconfitte in campionato: il 3-1 subito dai biancocelesti in Serie A con la Juventus e il 3-0 dei colchoneros ne LaLiga in trasferta con il Valencia. Fanno parte del Gruppo E, lo sesso che include Feyenood e Celtic.

Sono diverse le possibilità a disposizione dei tifosi che vogliono vedere la partita. C’è anzitutto la diretta trasmessa da NOW, a cui si aggiunge quella gratuita di Mediaset Infinity (anche senza abbonamento). Ancora, chi si trova a casa può sintonizzare il televisore su Canale 5.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, veterani della panchina come Sarri e Simeone, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Witsel, Hermoso, Savic, Molina, Llorente, Barrios, Saul, Samuel Lino, Griezmann, Morata.

Nonostante il fattore casalingo, il pronostico dei bookmaker è a favore degli ospiti che hanno più confidenza con la Champions League. Secondo le stime di Google, i biancocelesti hanno il 33% di possibilità di allungare le mani su una vittoria, mentre il 38% è attribuito agli avversari e il restante 29% a un eventuale pareggio.

Che si scelga la diretta di NOW (in sconto a 9,99 euro/mese per un anno), quella a costo zero di Mediaset Infinity oppure di seguirla in TV, poco cambia: è finalmente giunto il momento di godersi lo spettacolo della massima competizione europea, ritorna il grande calcio.

