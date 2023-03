Come vedere Lazio-AZ in streaming (Conference)

Lazio-AZ riporta la Conference League nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti affrontano gli olandesi di fronte al loro pubblico, nella capitale, per l’andata degli ottavi, a pochi giorni di distanza dalla prova convincente che li ha visti superare in campionato la capolista Napoli. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:45 di martedì 7 marzo, la puoi anche guardare in streaming su DAZN

I tifosi e gli appassionati delle competizioni europee hanno a disposizione due possibilità per guardare la partita: il già citato streaming su DAZN e la diretta trasmessa da Sky e NOW, in entrambi i casi con telecronaca in italiano.

La squadra italiana arriva agli ottavi di finale dopo aver superato di misura l’ostacolo Cluj, nel doppio confronto tra andata e ritorno in cui non sono mancate le difficoltà. Gli olandesi invece, attualmente terzi in Eredivisie dietro a Feyenoord e Ajax, non hanno avuto bisogno di affrontare i playoff grazie al primato nel gruppo E della competizione.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Sarri e Jansen, dovrebbero schierare all’ingresso in campo, entrambe caratterizzate dallo stesso modulo.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile;

AZ (4-3-3): Ryan, Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez, Reijnders, Clasie, Mijnans, Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

Come vedere Lazio-AZ dall’estero

Ricordiamo che DAZN consente la portabilità transfrontaliera, dunque chi si trova in alcuni paesi europei ha modo di accedere senza problemi allo stesso catalogo di partite e contenuti raggiungibile dall’Italia. Ciò nonostante, ti consigliamo di tutelarti, soprattutto se la connessione avviene attraverso reti pubbliche, quelle degli hotel o altri network non gestiti direttamente.

