Come vedere Lazio-Cluj in streaming (Conference)

Lazio-Cluj vede il debutto in Conference League dei biancocelesti, dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League. L’ostacolo posto sul loro cammino viene dalla Romania, una squadra che si trova al secondo posto del campionato nazionale. Per il match di andata di questo playoff, il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di giovedì 16 febbraio, mentre il ritorno che sarà disputato in terra rumena è in programma per la prossima settimana.

Guarda la partita Lazio-Cluj in streaming

I tifosi del club capitolino hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Ricky Buscaglia per la telecronaca, affiancandogli Marco Parolo per il commento tecnico.

L’approdo in Conference League dei biancocelesti può rappresentare l’occasione giusta per rialzare la testa dopo gli ultimi risultati raccolti in campionato: due pareggi e una sconfitta (maturata in casa contro l’Atalanta) che li hanno fatti scivolare al sesto posto in classifica, dietro al Milan.

Ecco come i due allenatori, Sarri e la leggenda del calcio rumeno Petrescu, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Queste le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni;

Cluj (4-3-3): Scuffet, Manea, Matias, Burca, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Petrila, Janga, Krasniqi.

Bastano solo 12,99 euro al mese per un abbonamento a DAZN. La piattaforma propone tre formule per l’accesso al catalogo di sport in streaming: sono START, STANDARD e PLUS, le ultime due con tutti gli incontri del grande calcio italiano e internazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.