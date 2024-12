Lazio-Inter è il regalo di Natale di DAZN: come vederla gratis

Un big match in regalo per Natale: Inter-Lazio è da vedere in streaming gratis su DAZN. Per la giornata 16 di Serie A, la piattaforma ha deciso di trasmettere la partita in chiaro, rendendola accessibile a tutti i tifosi e agli appassionati del grande calcio, come fatto a fine ottobre con Milan-Napoli. Si tratta di un cambiamento storico, dalla portata epocale: non avveniva per il nostro campionato da ben 28 anni, dal lontano 1996.

Come vedere in streaming gratis Inter-Lazio

Tutto ciò che devi fare per approfittarne è registrare il tuo account se non lo hai ancora fatto, senza dover affrontare alcuna spesa. Potrai così seguire la sfida di San Siro in diretta, con il fischio d’inizio in programma per lunedì 16 dicembre alle ore 20:45. Per l’occasione, ci saranno Pierluigi Pardo alla telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico, mentre Diletta Leotta sarà in collegamento da bordo campo insieme a Bobo Vieri. Per saperne di più, fai un salto sulle pagine del servizio.

Entrambe le squadre stazionano nella parte alta della classifica, all’inseguimento della coppia di testa formata da Atalanta (34 punti) e Napoli (32). I nerazzurri (31) proveranno ad agganciare la vetta, mentre un colpaccio in trasferta dei biancocelesti (31) li candiderebbe ufficialmente alla corsa scudetto, distaccando la Juventus (27) bloccata da una serie record di pareggi in campionato. Risulteranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Inzaghi e Baroni.

Ricapitolando, puoi vedere Inter-Lazio in streaming gratis su DAZN dai tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori e così via. Tutto ciò che devi fare è essere in possesso di un account attivo. Dai uno sguardo anche alle formule di abbonamento proposte dalla piattaforma, per valutare qual è la più adatta alla tua fame di sport: trovi ogni dettaglio sulle pagine del sito ufficiale.