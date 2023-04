Come vedere Lazio-Torino in streaming (Serie A)

Lazio-Torino vede scendere in campo all’Olimpico la squadra più in forma del campionato, reduce da quattro vittorie consecutive, di fronte a un’avversaria che invece non vince da cinque turni. Chissà che Juric non voglia invertire la rotta proprio in occasione della giornata 31 di Serie A, giocando un brutto scherzo al collega Sarri e ai suoi uomini, più lanciati che mai. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 22 aprile alle ore 18:00 con la possibilità di vedere la partita in streaming su DAZN.

Serie A: guarda Lazio-Torino in streaming

I padroni di casa, secondi in classifica a 61 punti (5 di vantaggi sulla Roma), sono proiettati verso la qualificazione alla prossima Champions League. Situazione piuttosto tranquilla per gli ospiti, undicesimi a 39 punti, già quasi certi della salvezza matematica e senza ambizioni europee per quest’ultima parentesi di campionato.

I tifosi biancocelesti e granata possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

Così i due tecnici, Sarri e Juric, dovrebbero iniziare il match. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni;

Torino (3-4-2-1): Milinkovic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Vlasic, Ilic, Lazaro, Miranchuk, Radonjic, Sanabria.

Come guardare la partita dall’estero

I tifosi che si trovano all’estero, ma non vogliono rinunciare a Lazio-Torino con telecronaca in italiano, possono beneficiare della portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Chi si connette da reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi, deve però necessariamente far attenzione alla sicurezza.

Mai scendere a compromessi quando si tratta della protezione di dati e privacy, nemmeno durante lo streaming. Torna utile una soluzione come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) che include una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, antivirus, gestore delle password e spazio sul cloud crittografato. Un vero e proprio pacchetto all-in-one per la cybersecurity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.