Le 3 migliori meme coin preferite dalle whale: BONK, PEPE e NuggetRush

Le whale spesso sanno dove si trovano i soldi o sono in grado di identificare narrazioni promettenti. Per questo motivo, rispecchiare le giocate delle whale è diventata una strategia di investimento popolare nello spazio delle criptovalute. Tra le meme coin, Bonk (BONK), Pepe (PEPE) e NuggetRush (NUGX) sono attualmente le tre preferite dalle whale. In questo articolo, ci occuperemo delle loro attrattive e dei motivi per cui sono le migliori criptovalute in cui investire.

NuggetRush (NUGX): nuova meme coin preferita dalle whale

NuggetRush (NUGX) è una nuova entrata nella scena delle criptovalute, ma sta conquistando il favore delle whale. Questa migliore ICO si distingue per il suo approccio unico alle meme coin e per il suo sbalorditivo potenziale di rialzo. Considerata un’onda enorme da cavalcare, l’interesse crescente tra le whale è giustificato.

A differenza delle offerte guidate dal clamore delle meme coin popolari come Bonk e Pepe, NuggetRush vanta applicazioni reali. Si trova all’incrocio tra meme, GameFi e play-to-earn (P2E). Questa integrazione di utilità lo rende più attraente, posizionandolo come un gioco promettente.

L’imminente gioco P2E promette un’esperienza di gioco coinvolgente ed emozionante, oltre a opportunità di guadagnare ricompense. Se sei un appassionato del gioco, potrai intraprendere emozionanti missioni e raccogliere preziosi asset di gioco, che potrai scambiare sul marketplace.

Essendo un token basato sul gioco, NUGX fungerà da token di utilità all’interno dell’ecosistema, fatto che giocherà un ruolo significativo nel suo aumento di prezzo.

Nelle sue fasi iniziali – il quarto round dell’ICO – il token costa solo 0,015 $. Al fine di evitare la paura di perdere l’occasione (FOMO, dall’inglese fear of missing out) in seguito, visto che si prevede un rialzo del 5.000% dopo il lancio, ti consigliamo di partecipare alla prevendita prima del lancio. Considerata la migliore nuova criptovaluta in cui investire, puoi diventare uno dei primi possessori cliccando sul link sotto.

Bonk (BONK): aumento dello slancio

Se hai frequentato la scena delle criptovalute l’anno scorso, ovvero solo un paio di settimane fa, potresti aver sentito di Bonk (BONK). La sua crescita esplosiva ha visto molti possessori di token diventare cripto milionari. Se hai fatto HODL e hai cavalcato l’onda rialzista fino al suo picco, anche tu avrai registrato guadagni significativi.

Anche se di recente ha subito una flessione, da allora ha guadagnato trazione. Grazie a una forte onda rialzista da cavalcare e un enorme potenziale di rialzo, Bonk è una delle migliori criptovalute in cui investire. Questo la rende interessante anche per le whale, fatto che spiega il crescente interesse.

Pepe (PEPE): replicare la crescita del 2023

In mezzo alla crescente concorrenza nello spazio delle meme coin, Pepe (PEPE) è passata inosservata. Nonostante ciò, la sua attuale azione di prezzo suggerisce che un breakout è vicino, posizionandola come una buona criptovaluta da acquistare. Inoltre, gli analisti ritengono che possa replicare la crescita esplosiva dello scorso anno, fatto che la colloca tra gli altcoin da tenere d’occhio.

Se sei un attuale possessore di Pepe, ti consigliamo di tenerla, perché sembra destinata a salire alle stelle. Il suo incredibile potenziale di rialzo, considerando che è in forte ribasso rispetto ai massimi storici, la rende un’operazione promettente. Inoltre, con l’avvicinarsi del mercato rialzista, Pepe è uno dei migliori altcoin; non vorrai perderti la sua ondata rialzista.

Conclusione

Le criptovalute meme più gettonate dalle whale sono Bonk, Pepe e NuggetRush. Queste criptovalute hanno un notevole potenziale di rialzo e concetti unici, soprattutto NuggetRush, una nuova ICO. Puoi partecipare alla prevendita di NuggetRush cliccando il link sotto.

