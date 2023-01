Le AirPods Pro di seconda generazione sono al minimo storico su Amazon (-50€)

Crolla il prezzo sulle Apple AirPods Pro di seconda generazione che puoi acquistare oggi su Amazon al loro minimo storico. Se le aggiungi al carrello e completi l’ordine puoi avere subito uno sconto di 50 euro sul prezzo ufficiale: con disponibilità immediata e spedizione Prime le ricevi a casa in men che non si dica. Costano meno del modello 2021.

Apple AirPods Pro 2: a questo prezzo sono irrinunciabili

Le Apple AirPods Pro 2 ti garantiscono un suono di alta qualità grazie al supporto della tecnologia audio spaziale personalizzata che rileva dinamicamente la posizione della testa creando un suono tridimensionale. Resistono al sudore e all’acqua e le ricarichi con la nuova custodia MagSafe dotata di altoparlante e anello per laccetto.

Con la cancellazione attiva del rumore riduci il brusio di sottofondo, mentre la modalità Trasparenza adattiva ti permette di sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali più forti. Il controllo touch ti dà la possibilità di regolare il volume sfiorando il corpo degli auricolari, puoi gestire la riproduzione dei brani, accettare o chiudere le chiamate e passare tra varie modalità di ascolto.

Nella confezione trovi anche cuscinetti per più taglie in modo da trovare la misura giusta per il tuo orecchio. Il prezzo è il più basso di sempre mai visto su Amazon: risparmi subito 50 euro e te le porti a casa in un batter d’occhio.

