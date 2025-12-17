Le Apple AirPods 4 sono letteralmente svendute: appena 95€ solo Amazon

Abbina ai tuoi dispositivi Apple i migliori auricolari che potresti mai acquistare, ossia le Apple AirPods 4. Queste wearable le indossi tutto il giorno, godendo di un audio spettacolare con qualità elevata. Sono comode, dotate di tecnologie avanzate e anche resistenti sia all’acqua che al sudore per poterle indossare anche quando ti alleni. Non sprecare lo sconto del 36% su Amazon e comprale subito con soli 95€.

Le Apple AirPods 4 sono auricolari Bluetooth che connetti ai tuoi dispositivi firmati da Casa Cupertino e non solo. Ovviamente offrono il loro meglio quando sono inserite all’interno dell’ecosistema ma, in realtà, puoi sfruttarle anche su Android e su Windows senza alcun intoppo. Dotate di un design semi in ear, sono ideali se non apprezzi le varianti con punto in silicone. Ciò nonostante, le indossi rimangono stabili all’interno del tuo orecchio, consentendoti movimenti anche bruschi senza aver paura di perderle. Leggeri e confortevoli, le usi per ore e ore senza alcun problema. In fin dei conti, grazie alla custodia di ricarica tascabile, hai ben 24 ore di autonomia in totale.

Perché scegliere questo modello anziché uno dei precedenti? La risposta è semplicissima. All’interno degli auricolari, il sistema audio è stato riprogettato includendo la tecnologia spaziale che adatta il suono in base al movimento che fai con la testa. In questo modo, la riproduzione è sempre dinamica e godi della migliore qualità quando riproduci i brani che ami di più. Con bassi potenti e voci cristalline, non potrai più farne a meno. Se poi a questo aggiungi la presenza di microfoni e una capacità di captare la tua voce in modo nitido, anche telefonate, e la registrazione di note vocali diventano una passeggiata. Gestisci la riproduzione attraverso i controlli con pressione e dimentica lo smartphone in tasca.

Le Apple AirPods 4 sono da comprare immediatamente. Collegati subito su Amazon per approfittare dello sconto del 36% e aggiungerle al tuo carrello con soli 95 €.