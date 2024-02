Le Apple AirPods Pro 2 sono in offerta al prezzo più basso di sempre

Oggi su Amazon è festa sui prodotti della mela morsicata perché vanno in sconto al minimo storico anche le Apple AirPods Pro 2, con custodia MagSafe USB-C, che possono essere tue al prezzo più basso di sempre: 219 euro invece di 279.

Apple AirPods Pro 2 in offerta: le caratteristiche

Le Apple AirPods Pro 2 sono delle cuffie wireless che puntano tutto sul nuovo potente chip Apple H2 che spinge le prestazioni audio verso nuove vette. Questo chip è stato appositamente progettato per queste cuffie e offre una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore e una maggiore autonomia.

Le AirPods Pro 2 sono allora in grado di sprigionare alti cristallini e bassi intensi e profondi, con una definizione eccezionale che rende ogni suono più vivido che mai. La funzione audio adattivo fonde in modo dinamico la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore, garantendo sempre la migliore esperienza d’ascolto. La cancellazione del rumore di queste cuffie è fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, offrendoti un’oasi di tranquillità quando sei in viaggio o hai bisogno di concentrarti.

La modalità Trasparenza ti consente di percepire i suoni del mondo esterno, mantenendo comunque un’ottima qualità audio. Infine, molto è interessante è la modalità Rilevamento Conversazione che enfatizza la voce della persona con cui stai parlando, abbassando automaticamente il volume di ciò che stai ascoltando e riducendo i rumori di fondo.

Approfitta di questo sconto e portati a casa le Apple AirPods Pro 2 al prezzo minimo storico di 219 euro invece di 279.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.