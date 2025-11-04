Le bollette ti stressano? Bloccale per due anni: luce e gas a costo fisso con Engie

Con l’arrivo dei mesi freddi, le bollette si fanno sempre più pesanti. Engie propone una soluzione che ti darà respiro e stabilità nelle spese, anche in inverno: la promozione si chiama Energia PuntoFisso e blocca il prezzo di luce e gas per due anni.

Un aiuto concreto per affrontare l’inverno

Con Energia PuntoFisso, dunque, il prezzo di luce e gas non varia, per ventiquattro mesi. Il costo della materia prima luce è di 0,105 €/kWh, con 72 euro anni di costi di commercializzazione, + sbilanciamento forfait: 0,002 €/kWh; per la materia prima gas è di 0,3964 €/Smc, sempre con costi di commercializzazione a 72 euro + 0,0079 €/Smc. I costi sono relativi a una tariffa di tipo monorario.

Restano esclusi gli altri costi indipendenti da Engie, ovvero: spese per la tariffa per l’uso della rete, componente ASOS e altri oneri generali di sistema. L’offerta è ideale per famiglie, ma anche per coppie o single che cercano una tariffa trasparente, o ancora per chi lavora spesso da casa. Il prezzo bloccato per due anni ti assicura due inverni di serenità, per un controllo completo sulle spese.

Attivare l’offerta Engie è semplice: ti basta collegarti alla pagina della promo, scegliere fra luce, gas o entrambi, confermare via e-mail e lasciare che Engie si occupi del resto, senza interruzioni di fornitura. Inoltre, l’energia fornita da Engie è 100% rinnovabile, mentre ogni aspetto della tua fornitura può essere gestito comodamente online tramite l’app, bollette comprese. È inoltre incluso un sistema di monitoraggio che mostra quando e quanto consumi. Hai tempo fino al 6 novembre per approfittare della promo.