Le chiamate dei call center interrompono il tuo lavoro? Ecco come risolvere

Trovare la concentrazione durante il lavoro non è facile. Sia che si lavori in ufficio che in casa o in un luogo affollato iniziare a lavorare su un progetto o a sviluppare un’idea, richiede grande concentrazione. Troppo spesso proprio durante un passaggio importante della propria attività squilla il telefono e in tante, troppe, circostanze dall’altra parte c’è un operatore di un call center. Quindi una telefonata che non interessa e che ormai liquidiamo ancor prima di ascoltarne il contenuto. Ma ormai il filo del ragionamento è stato interrotto e la concentrazione svanita. Un problema serio e fastidioso che toglie energie e risulta un grande spreco di tempo. Finalmente c’è la soluzione: il tool di Incogni in offerta con il 58% di sconto.

Incogni per riprendere il controllo della privacy

La soluzione proposta da Incogni è molto semplice: procedere automaticamente con la rimozione dei dati da siti di ricerca di persone e dagli archivi dei broker online. Il tool di Incogni, infatti, esegue regolari scansioni del web alla ricerca dei portali dai quali attingono i call center. Una volta individuati invia la richiesta per rimuovere i dati personali per poi continuare a monitorare lo stato della richiesta. Anche dopo che i dati sono stati eliminati Incogni continua a indagare che non vengano rimessi.

Regolarmente Incogni invia report e dati sulla propria attività così da tenere aggiornato l’utente sullo stato della cancellazione dei suoi dati personali. In questo modo si ha una panoramica aggiornata e dettagliata sullo stato della propria privacy.

Il processo per iniziare a eliminare il fastidio dei call center è molto semplice. È sufficiente registrarsi, esprimere il consenso per autorizzare Incogni ad agire per proprio conto e attendere il buon esito della sua attività. Uno strumento molto efficace che è per ancora pochi giorni in offerta con il 58% di sconto sui piani annuali.