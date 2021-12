Le criptovalute vi faranno viaggiare nel metaverso

Ormai è chiaro a tutti che l'obiettivo del Metaverso è quello di diventare una vera a propria vita alternativa, e digitale, rispetto a quella che sa sempre siamo abituati a trascorrere. Le relazioni con questo Metaverso sono ancora esigue, ma gli elementi che ne faranno parte sembrano essere abbastanza chiari: Web 3.0, NFT e criptovalute. Per questo motivo, potrebbe essere un'ottima idea quella di iniziare a creare un piccolo fondo di investimenti tramite eToro. Ma cosa c'entrano in viaggi in tutto questo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

I viaggi nel metaverso si pagheranno tramite NFT e criptovalute

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che gli NFT (token non fungibili) avranno un ruolo fondamentale nel metaverso, soprattutto per acquistare e vendere oggetti ed esperienze nel mondo digitale. Nell'ultimo periodo si è parlato molto di viaggi e soggiorni, i quali potranno presto essere acquistati proprio utilizzando gli NFT, i quali, a loro volta, verranno acquisiti tramite pagamento in criptovalute. Inoltre, tutte le compagnie di travel, potranno in qualche modo fidelizzare i propri clienti, creando delle promozioni esclusive e offrendo vantaggi sempre basati sulla stessa tipologia di business.

Tutto ciò quindi, consentirà agli utenti di acquistare viaggi e pacchetti vacanza. Attualmente questo sembra essere uno scenario sicuramente fantastico e impossibile da realizzare, ma la realtà dei fatti è che si tradurrà in realtà nel più breve tempo possibile.

Come più volte ribadito, il metaverso si compone di tre elementi necessari: Web 3.0, Blockchain e realtà aumentata/virtuale. Le criptovalute quindi, rappresenteranno sostanzialmente una sorta di ponte tra il mondo reale e quello virtuale, consentendo una conversione rapida e veloce del denaro in NFT.

Ovviamente nei prossimi anni le cose potranno anche cambiare profondamente, ma l'utilizzo degli NFT e delle Crypto sembra essere la strada migliore attualmente percorribile per assicurarsi un certo livello di ricchezza all'interno del metaverso. Non ci resta quindi che attendere e, nel frattempo, prendere le giuste decisioni che potrebbero garantire una vita serena anche in un universo completamente digitale.