Le cuffie Razer Barracuda multipiattaforma in MAXI SCONTO Amazon (-51%)

Ottima occasione su Amazon sulle cuffie Razer Barracuda, una soluzione wireless e multipiattaforma ideale per il gaming e altre attività che puoi acquistare su Amazon a soli 93,32 euro invece di 189,99. Con spedizione Prime e disponibilità immediata, saranno a casa tua in un attimo.

Cuffie Razer Barracuda: wireless, multipiattaforma e con microfoni di ultima generazione

Le cuffie wireless Razer Barracuda assicurano un audio impeccabile e la massima versatilità: la tecnologia SmartSwitch permette di alternare in un lampo tra la modalità Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz, ideale per gaming su PC e console, e il Bluetooth più adatto per smartphone e altri dispositivi mobile.

I doppi microfoni nascosti con beamforming e cancellazione del rumore ti garantiscono una voce cristallina, ovunque ti trovi, con la possibilità di personalizzare i livelli di soppressione del rumore per adattarli all’ambiente.

L’audio è garantito dai driver TriForce in Titanio da 50 mm, progettati per separare alti, medi e bassi, regalandoti un suono immersivo e dettagliato. Il comfort è invece assicurato dai cuscinetti in memory foam FlowKnit, traspiranti e morbidissimi, che riducono l’accumulo di calore e assicurano ore di utilizzo senza fastidi.

Infine, con l’app Razer Audio puoi personalizzare davvero ogni dettaglio, dall’equalizzazione alla cancellazione del rumore, fino alle impostazioni di spegnimento automatico. Insomma, il mix perfetto tra prestazioni da gaming e audio di qualità: acquistale a soli 93,32 euro invece di 189,99.