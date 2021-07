Le cuffie top di gamma di Huawei segnano il prezzo più basso di sempre

Oggi ti suggeriamo un paio di cuffie wireless che hanno riscosso un notevole successo per il loro rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando delle Huawei FreeBuds Studio, che oggi godono di un incredibile sconto del 49% per la colorazione oro, praticamente acquistabili a metà prezzo segnando così il minimo storico.

Cuffie Wireless Huawei FreeBuds Studio: caratteristiche tecniche

Funzionalità

Elencare le caratteristiche di questo headset sarebbe davvero lunghissimo, dato che Huawei ha equipaggiato le sue cuffie top di gamma con una dotazione estrema. Il design è naturalmente chiuso posteriormente, ed i padiglioni sono ruotabili per semplificare il trasporto al collo. Si tratta di cuffie dotate di ANC (Active Noise Canceling) che elimina oltre il 90% dei rumori ambientali, garantendo il massimo isolamento durante l’ascolto. Inoltre, il sensore IMU è in grado di riconoscere lo scenario di utilizzo, e regolare l’ANC in maniera intelligente a seconda dell’ambiente. A supportare il sistema di cancellazione del rumore, ci pensano ben 6 microfoni, che garantiscono conversazioni chiare e cristalline. Molto interessanti i comandi sul padiglione, unici nel loro genere. Troviamo, infatti, un’intera area touch che attraverso le gesture ci permette di gestire volume e riproduzione. Con uno swipe in alto, ad esempio, è possibile alzare il volume, mentre con swipe verso destra si passa alla traccia successiva. Naturalmente troviamo gesture anche per rispondere alle chiamate, mettere in pausa o accedere agli assistenti vocali. Insomma, dal punto di vista della funzionalità le cuffie non trascurano assolutamente nulla. Forniscono all’utente il massimo della praticità, del controllo e dell’efficienza sotto ogni punto di vista.

Prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, le cuffie offrono prestazioni decisamente elevate. Partiamo proprio dalla connessione Bluetooth, che offre un design a doppia antenna per la massima stabilità del segnale. In aggiunta Huawei propone un Bluetooth multipoint che permette di associare le cuffie a due diversi dispositivi contemporaneamente. La batteria integrato offre 24 ore di ascolto (20 con ANC attivato) e gode di ricarica rapida: 10 minuti di ricarica per ben 8 ore di ascolto, e soli 60 minuti per una ricarica completa. Chiudono gli altoparlanti di altissima qualità, due driver da 40mm con membrana polimerica a 4 strati. Questi sono in grado di coprire le frequenze da 4Hz a addirittura 48.000kHz. Il chip Audio Codec Premium offre una risoluzione senza precedenti, mentre il codec L2HC4 supportano un trasferimento fino a 960kbps. Si tratta di cuffie davvero di livello eccellente, dedicate a chi vuole un prodotto di elevata qualità, senza rinunciare a nulla.

Grazie ad uno sconto del 49%, le cuffie nella colorazione oro sono disponibili su Amazon a soli 152,16 euro, per un risparmio di ben 147,83 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.