Le dimensioni non contano con la LG Smart TV Monitor da 24": occasione

Quando puoi avere un dispositivo che diventa un 2 in 1 e non sacrifica le performance, due o tre centimetri di differenza non fanno il danno. La LG Smart TV Monitor è l’esempio lampante che ti dimostra come 24 pollici siano più che sufficienti non solo per passare ore a godersi streaming e televisione ma anche per stare davanti allo schermo del computer. Risoluzione avanzata e standard del digitale terrestre supportato. A soli 139,99€ completi l’acquisto grazie allo sconto del 33% su eBay, non perdere tempo e comprala subito.

LG Smart TV Monitor: 24 pollici di qualità in casa

Ideale sia da mettere sulla scrivania che ovunque tu voglia. In base all’utilizzo che ne devi fare, la LG Monitor Smart TV si adatta senza problemi. All’apparenza, infatti, si presenta come un classico monitor da computer con un design moderno e sottile oltre che un piede elegante e poco ingombrante. Tuttavia è ciò che è contenuto al suo interno che fa la differenza.

Partiamo col dire che il pannello integrato è LED ed ha una dimensione di 24 pollici. La risoluzione attestata è HD ed è dotato di un refresh rate da 60Hz. A chi è dedicato questo dispositivo? A tutti coloro che passano del tempo davanti allo schermo del computer per azioni quotidiane e semplici come navigare online, social, programmi di utilità generale.

Quando hai terminato di utilizzare questa versione del monitor, fai switch sulla modalità smart TV che con il suo sistema operativo WebOS non teme il confronto. Ci sono tutte le app per lo streaming, il digitale terrestre viene riconosciuto nel suo nuovo codec DVB-T2 e ti fa rilassare con i tuoi programmi preferiti.

L’altoparlante è integrato per non dover affiancare casse ma, se vuoi, c’è un’uscita ottica sul pannello posteriore così come porte HDMI e USB. Non mancano all’appello il Bluetooth integrato e il telecomando in confezione.

A soli 139,99€ su eBay, questa LG Smart TV Monitor da 24 pollici è da prendere al volo. Approfitta dello sconto del 33% e completa l’acquisto.