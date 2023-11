Le iconiche cuffie JBL crollano a soli 29€ su Amazon!

Se sei alla ricerca di un suono di alta qualità a un prezzo conveniente, allora non puoi perdere l’opportunità di acquistare le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune 510BT su Amazon con uno sconto del 40%. Il prezzo è sceso da 49,99€ a soli 29,00€. Queste cuffie sono la scelta ideale per chi desidera un audio straordinario senza spendere una fortuna.

Tutte le caratteristiche delle JBL Tune 510BT

Queste cuffie offrono una connettività Bluetooth 5.0, che ti consente di collegarti facilmente al tuo dispositivo senza fili e godere della libertà di movimento ovunque tu sia. Inoltre, grazie al loro design pieghevole, le cuffie sono facili da trasportare, rendendole ideali per chi è in movimento.

Le JBL Tune 510BT sono dotate di un microfono integrato, che ti permette di effettuare chiamate telefoniche e di comandare il tuo assistente vocale preferito senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Inoltre, la connessione multipoint ti consente di collegarti a due dispositivi contemporaneamente, passando agevolmente da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare.

Queste cuffie supportano anche l’assistente vocale, consentendoti di utilizzare il tuo assistente vocale preferito, come Siri o Google Assistant, con un semplice tocco. L’autonomia delle cuffie è eccezionale, con fino a 40 ore di riproduzione musicale senza la necessità di ricaricarle frequentemente. Inoltre, la ricarica rapida ti permette di caricare le cuffie in soli 2 ore tramite cavo USB Type-C, ottenendo 40 ore di ascolto. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano soli 5 minuti per ottenere 2 ore di ascolto ininterrotto.

Le JBL Tune 510BT offrono un audio di alta qualità con potenti bassi JBL Pure Bass. Sono leggere, comode da indossare e facili da trasportare grazie al loro design pieghevole. Inoltre, la connessione Bluetooth 5.0 è stabile e affidabile. Con l’autonomia eccezionale di 40 ore e la ricarica rapida, queste cuffie sono l’ideale per l’ascolto senza interruzioni. Questa è l’opportunità perfetta per godere di un suono straordinario a solo soli 29,00€ invece di 49,99€. Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta!