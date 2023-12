Le migliori meme coin da acquistare ora per ottenere guadagni nel 2024

Le meme coin hanno superato il riconoscimento globale grazie ai meme virali e alle tendenze dei social media, evolvendosi in opportunità di investimento redditizie. In prossimità del 2024, gli investitori sono pronti a capitalizzare guadagni sostanziali dedicandosi a progetti promettenti all’interno del dinamico panorama delle criptovalute. Tra questi altcoin spiccano NuggetRush (NUGX), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE), come meme coin di spicco con una crescita costante in mezzo alla volatilità sul mercato.

NuggetRush è una fusione di GameFi e avventura che offre ai giocatori un’esperienza di gioco coinvolgente. Questo nuovo progetto DeFi permette ai giocatori di vincere premi grazie ai token non fungibili (NFT), alle Rushgems e a un solido sistema di staking. Considerati gli oltre 1,3 milioni di dollari raccolti durante la prevendita, NUGX è emersa come una scelta promettente per gli investitori che puntano ad ottenere profitti sostanziosi nel 2024.

Leggi questo articolo per scoprire le caratteristiche principali delle migliori meme coin pronte a guadagnare nel 2024: NuggetRush, PEPE e SHIB.

NuggetRush (NUGX): rivoluzionare le criptovalute con una politica di zero tasse e una crescita robusta

NuggetRush si è posizionata come una delle migliori criptovalute per i potenziali guadagni del 2024, offrendo allettanti opportunità agli investitori. Questa meme coin è sviluppata sulla popolare blockchain di Ethereum (ETH), che consente di accogliere numerosi investitori garantendo un sistema di investimento sicuro e trasparente. Una caratteristica distintiva di questo nuovo progetto DeFi è la sua politica di zero tasse, che permette agli investitori di eseguire molte transazioni senza incorrere in spese.

La piattaforma NuggetRush ha registrato una crescita impressionante, vendendo rapidamente oltre 117 milioni di token. La prevendita è passata rapidamente dalla prima alla quarta fase, con un valore attuale di 0,015 $. Il prezzo del token DeFi dovrebbe salire a 0,02 $ al momento del lancio ufficiale, offrendo un ritorno di 100x agli investitori che acquistano ora i token NUGX.

Questa migliore criptovaluta introduce un gioco in cui i giocatori personalizzano gli avatar e accumulano ricchezza creando le loro stazioni minerarie. Strumenti come il campionamento del terreno e i sondaggi geografici aiutano a individuare i punti perfetti per scavare nel mondo virtuale. NuggetRush collabora con fornitori d’oro che inviano i premi RUSHGEM direttamente ai minatori di successo. Queste caratteristiche uniche posizionano NUGX per un futuro brillante nel 2024.

Shiba Inu (SHIB): scalare nuove vette con Shibarium e un fiorente approccio guidato dalla community

Shiba Inu, la meme coin basata su Ethereum, sta guadagnando attenzione sul mercato delle criptovalute grazie al suo approccio guidato dalla community e alla sua tokenomica unica. Questa meme coin vanta la più alta offerta totale tra i migliori altcoin, con un quadrilione di SHIB. L’introduzione di Shibarium, una rete layer-2, migliora ulteriormente l’efficienza del suo ecosistema.

Shiba Inu ha mantenuto una forte prestazione sul mercato, posizionandosi come una delle migliori meme coin per un potenziale profitto nel 2024. Solo nell’ultima settimana il suo prezzo è salito del 7,70%, suscitando entusiasmo tra i possessori. Gli investitori interessati possono acquistare i token SHIB su diversi exchange di criptovalute, tra cui Binance, Atomic Wallet e KuCoin.

Pepe (PEPE): un astro nascente con una tokenomica deflazionistica e un’impennata del 105% degna di nota

PEPE, una meme coin ispirata al popolare meme di internet Pepe the Frog, è stata lanciata a metà aprile 2023. La sua tokenomica deflazionistica prevede una continua riduzione dell’offerta totale attraverso il burning dei token a ogni transazione. Pepe impiega un sistema di ridistribuzione che offre una parte di ogni transazione ai titolari di token esistenti.

Negli ultimi 30 giorni, PEPE ha registrato un notevole aumento di prezzo del 105%, raggiungendo quota 0,000001467 $. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio del 2023, il suo valore di mercato è salito sorprendentemente a 1,6 miliardi di dollari. Questa straordinaria prestazione fa di Pepe una scelta privilegiata tra le meme coin per la crescita del portafoglio nel 2024.

Conclusione

Considerato che NuggetRush, SHIB e PEPE stanno emergendo come le migliori meme coin per i potenziali guadagni del 2024, non perdere le loro caratteristiche uniche. NuggetRush ha una politica senza tasse, un gameplay P2E coinvolgente e un’offerta di sconto sul prezzo del token DeFi. Gli investitori possono usufruire di queste offerte visitando il sito ufficiale e acquistando i token NUGX utilizzando le migliori criptovalute come BTC, ETH e USDT.

