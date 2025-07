Le migliori serie e film su Apple TV+ per l’estate 2025: provalo GRATIS per 7 giorni

Apple TV+ è la tua nuova compagna di binge-watching perfetta per l’estate! Con contenuti originali, senza pubblicità e aggiornamenti mensili, è il servizio che offre intrattenimento di qualità direttamente sul tuo schermo. Oggi puoi provarla gratis per 7 giorni attivando la prova gratuita!

Se ancora non l’hai provato, sappi che attivarlo è un gioco da ragazzi: solo 9,99€ al mese dopo una prova gratuita di 7 giorni, che si allunga fino a 3 mesi se hai appena acquistato un dispositivo Apple. Ideale per portare con te sotto l’ombrellone serie e film di successo, da solo o in famiglia, grazie alla condivisione fino a sei persone.

Come attivare Apple TV+

È semplicissimo: scarica l’app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, smart TV o altri dispositivi compatibili, oppure abbonati direttamente dal sito ufficiale Apple TV+. Niente è meglio di una maratona di serie avvincenti o di un grande film mentre ti rilassi al mare o in montagna. Ecco cosa ti consigliamo di aggiungere alla tua watchlist estiva su Apple TV+:

Silo – Nuova stagione della serie distopica che ti terrà incollato allo schermo

Slow Horses – Thriller smart che torna con episodi ricchi di suspense e colpi di scena

The Essex Serpent – Dramma storico-letterario, perfetto per chi ama storie intense e atmosfere suggestive

Extrapolations – Serie antologica che riflette sulle sfide ambientali del nostro tempo

Tra i titoli che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della critica, spicca “Scissione” (Severance in originale), una serie che ha superato persino “Ted Lasso” diventando la produzione più vista nella storia di Apple TV+. Questa serie, un thriller psicologico e fantascientifico del 2022, è stata creata da Dan Erickson e diretta in parte da Ben Stiller. Non perdere tutte queste succulente novità e attiva oggi stesso la prova gratuita di 7 giorni di Apple TV+: decidi poi liberamente se abbonarti o meno.