Le MIGLIORI Smart TV sotto i 300€ in offerta su eBay con coupon

Scopri le migliori smart tv in offerta speciale su eBay con coupon sotto i 300€ per un intrattenimento come al cinema spendendo niente.
Tecnologia Tv Monitor
Scopri le migliori smart tv in offerta speciale su eBay con coupon sotto i 300€ per un intrattenimento come al cinema spendendo niente.

Ecco le migliori smart tv sotto i 300 euro in offerta speciale su eBay! Per ottenere il prezzo indicato dovrai inserire il Coupon JAN25 che applica un extra sconto del 5% sulla promozione già attiva. Quindi ti sta aspettando un doppio risparmio davvero incredibile. E con PayPal o Klarna ora puoi pagare in comode rate a tasso zero con un solo clic.

Le smart tv sotto i 300€ su eBay

SHARP 43GL4260E 43” GOOGLE TV LED 4K FRAMELESS TV SAT a soli 217,51 euro con il coupon Coupon JAN25!

GRAETZ TV 32 POLLICI SMART LED HD a soli 132,90 euro con il coupon Coupon JAN25!

GRAETZ TV 40 POLLICI SMART LED FHD a soli 199,40 euro con il coupon Coupon JAN25!

GRAETZ TV 40 POLLICI SMART LED FHD GR40T2940 HDR10 Tizen By SAMSUNG BLUETOOTH5.1

GRAETZ TV 40 POLLICI SMART LED FHD GR40T2940 HDR10 Tizen By SAMSUNG BLUETOOTH5.1

209,900,00€-5%
Vedi l’offerta

MAJESTIC TV SMART 19″ LED HD FUNZIONE HOTEL 220 E 12 VOLT CAMPER BARCA a soli 142,40 euro con il coupon Coupon JAN25!

SHARP 43GP6265E 43″ GOOGLE TV QLED 4K FRAMELESS TV SAT a soli 257,83 euro con il coupon Coupon JAN25!

SHARP 32GF2265E 32” GOOGLE TV LED HD a soli 146,33 euro con il coupon Coupon JAN25!

MAJESTIC TELEVISORE SMART LED HD READY 32” a soli 137,74 euro con il coupon Coupon JAN25!

Smart TV Televisore SHARP AQUOS 32″ Full HD DVB-T2 GOOGLE TV HDMI WIFI a soli 170,99 euro con il coupon Coupon JAN25!

GRAETZ TV 32″ LED GR32F1510 T2 LED FUNZIONE HOTEL CAMPER BARCA 12 VOLTa soli 132,90 euro con il coupon Coupon JAN25!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

