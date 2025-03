Le novità di Firefox 136 da poco rilasciato da Mozilla

Proprio due giorni fa, gli sviluppatori di Mozilla hanno rilasciato Firefox 136 per tutte le piattaforme supportate, con una serie di miglioramenti e nuove funzionalità che contribuiscono a rendere l’esperienza di navigazione ancora più fluida e sicura per gli utenti. In questa versione, gli sviluppatori introducono le schede verticali, oltre a novità che interessano l’accelerazione hardware per la riproduzione di contenuti multimediali in formato HEVC su macOS, la decodifica su GPU AMD e altro.

Mozilla Firefox 136 disponibile: le novità

Tra le novità principali di Firefox 136 è presente, per gli utenti macOS, il supporto alla riproduzione hardware-accelerata dei video HEVC, che ottimizza il consumo energetico usando i core a bassa potenza. Gli utenti Linux con GPU AMD beneficiano invece della decodifica video hardware, migliorando la qualità visiva dei contenuti multimediali. Il browser adotta inoltre la politica HTTPS-First, privilegiando connessioni sicure e passando a HTTP solamente se necessario.

Un’altra aggiunta importante è l’opzione sperimentale delle schede verticali, che permette di visualizzare le schede in una barra laterale sinistra, anziché in alto. La funzione è disattivata per impostazione predefinita, ma può essere abilitata manualmente tramite le impostazioni del browser, per abilitare nella sezione “Layout del browser” l’opzione “Mostra barra laterale”.

A questo punto, basterà fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi della barra laterale o di quella degli strumenti, quindi selezionare “Attiva schede verticali” o “Personalizza barra laterale” per cambiare le impostazioni in base alle proprie esigenze. Se attivata, offre anche la possibilità di comprimere la barra laterale in icone quando non in uso, migliorando l’organizzazione dello spazio.

Su Firefox 136 per Android, c’è un nuovo strumento di segnalazione della compatibilità web per feedback su siti problematici. La gestione dei banner dei cookie in Private Browsing, ora disattivata di default (ma riattivabile attraverso il menu “about:config”), era precedentemente limitata alle versioni Nightly e Beta. Su macOS invece, viene velocizzata l’installazione facendo uso dei pacchetti DMG con compressione LZMA.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, è presente un nuovo editor integrato per il debugging con CodeMirror 6, oltre al supporto per l’oggetto “Intl.DurationFormat” e la pseudo-classe CSS :open e l’API CookieStore. WebRTC guadagna il simulcast per H264 e il supporto AV1. Gli utenti che usano distribuzioni Linux di tipo rolling-release troveranno l’aggiornamento nei repository a breve, mentre il download diretto è disponibile dal server Mozilla, con rollout automatico per Windows e macOS.