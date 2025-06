Le nuove offerte Sorgenia ti fanno risparmiare fino a 150€: attivale oggi

Le bollette ti stressano? Tranquillo, c’è Sorgenia che arriva a salvare il portafoglio e anche l’umore. Con le sue offerte su luce, gas e persino fibra, puoi dire addio a cifre da capogiro e dare il benvenuto a uno sconto fino a 150€.

E non è finita: tutta l’energia arriva da fonti rinnovabili italiane, e gestisci tutto online – senza scartoffie, senza call center eterni, senza stress.

Scopri le tariffe Sorgenia pensate per te

Sorgenia ha pensato a tutti, anche a chi si perde tra le tariffe. Ecco le due opzioni principali, spiegate in parole povere:

Next Energy 24 (prezzo fisso e senza sorprese per 2 anni)

50€ di sconto di benvenuto

Luce a 0,129€/kWh

Gas a 0,49€/Smc

Servizio commerciale? Tutto compreso: 79,80€/anno per la luce e 91,20€/anno per il gas

Next Energy Sunlight (per chi ama le cose dinamiche)

60€ di sconto di benvenuto

Prezzo luce indicizzato ma con contributo super light (0,006€/kWh il 1° anno!)

Prezzo gas indicizzato anch’esso, ma con agevolazioni che fanno sorridere

Servizio commerciale da 79,80€ a 85,50€/anno

E se vuoi fare le cose in grande, puoi prendere Luce + Gas + Fibra e portarti a casa un regalino da 150€ di sconto spalmato sulle prime 12 bollette. Un bel modo per iniziare col piede giusto, no? Come se non bastasse, avrai incluso anche il servizio Beyond Energy, che ti dà consigli pratici per risparmiare ancora di più in casa. Non devi fare nulla di complicato: vai sul sito di Sorgenia, calcoli il preventivo e decidi tu se iniziare a risparmiare subito. Niente vincoli, niente stress, solo un’ottima occasione per voltare pagina. Vai subito sul sito di Sorgenia e prova a fare la simulazione di un preventivo per capire quanto potrai risparmiare.