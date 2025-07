Le nuove tariffe di Octopus mettono in salvo la bolletta luce e gas del prossimo inverno

L’errore più comune commesso dagli utenti che vogliono risparmiare sulla prossima bolletta luce e gas dell’inverno 2025-26 è di aspettare settembre o perfino ottobre per cambiare la propria fornitura. Perché è un errore? Perché a settembre i prezzi delle tariffe saranno già più alti rispetto a quelli dell’estate. Il ragionamento è un po’ come quello dei condizionatori estivi: il momento migliore per prenderli è all’inizio della primavera o anche in pieno inverno, e non a giugno o ai primi di luglio.

Tra le offerte luce e gas più rilevanti del mercato libero italiano figura quella di Octopus Energy, la più grande compagnia energetica del Regno Unito, che con la sua Octopus Fissa 12 Mesi consente di bloccare il costo della materia prima per un anno. Le nuove tariffe, valide per quanti sottoscriveranno una nuova offerta entro il 31 luglio 2025, consentono a chiunque di mettere in salvo la bolletta del prossimo inverno.

Ecco le nuove tariffe dell’offerta di luglio

Il costo della materia prima luce è sceso sotto la soglia di 0,12 €/kWh, mentre il prezzo del gas si attesta a uno dei prezzi più bassi di tutto l’anno, di poco sopra i 0,4 €/Smc. Rimangono invece invariati i costi di commercializzazione, pari a 84 euro l’anno per entrambe le componenti. Di seguito una panoramica completa delle nuove tariffe in scadenza a fine mese.

Luce

componente della materia prima energia luce: 0,1188 euro/kWh (costo bloccato per un anno)

(costo bloccato per un anno) costi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gas

componente della materia prima gas: 0,419 euro/Smc (costo bloccato per un anno)

(costo bloccato per un anno) costi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Per quanto riguarda invece le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese associate al trasporto e alla gestione del contatore appartengono alla voce “altri costi in bolletta” indipendenti dal fornitore.

Sempre a proposito dei tratti distintivi di Octopus Energy, il colosso energetico britannico consente ai suoi utenti di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra Fissa o Flex in base a quelle che sono le proprie esigenze.