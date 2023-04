Le piccole cose della vita: guarda la serie in streaming

Basata sulle collezione best-seller di Cheryl Strayed, Le piccole cose della vita arriva oggi in streaming su Disney Plus. La nuova serie racconta la vita di una donna il cui matrimonio è agli sgoccioli, con una figlia che le parla a malapena e alle prese con una carriera da scrittrice in crisi profonda. Tutto cambia quando un amico le suggerisce di occuparsi di una rubrica di consigli.

Guarda in streaming la serie Le piccole cose della vita

La protagonista principale. Clare, è interpretata da Kathryn Hahn (già vista, tra gli altri, in Glass Onion: Knives Out e in Bad Moms). Nel suo nuovo incarico, accettato non senza molti dubbi e un’iniziale riluttanza, si troverà a dover fare i conti con lettere che la costringeranno a rivivere alcuni momenti per lei tanto cruciali quanto delicati: la scomparsa della madre, la rottura con il fratello e molto altro ancora. Questo il trailer pubblicato dalla piattaforma.

Nel cast di attori troviamo anche Sarah Pidgeon, Quentin Plair e Tanzyn Crawford. La classificazione assegnata è 16+. Il genere di appartenenza è drammatico-commedia.

Scegliendo di sottoscrivere un abbonamento annuale a Disney Plus è possibile ottenere due mesi di streaming gratis: dodici al prezzo di dieci, con un considerevole risparmio. Ricordiamo che la piattaforma non prevede alcuna limitazione per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti, né alcuna interruzione dovuta alle inserzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.