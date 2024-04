Le prestazioni poco brillanti di Monero e XRP stimolano l'interesse per $ROE

La recente capitolazione del mercato ha avuto un impatto sulle dinamiche delle migliori criptovalute, come Monero (XMR) e XRP, i cui valori sono scesi significativamente durante la correzione del mercato. La deplorevole prestazione di questi asset blockchain ha suscitato l’interesse verso Borroe Finance ($ROE), che ha sfidato l’attuale tendenza.

Esaminiamo le prestazioni di questi migliori altcoin e scopriamo perché Borroe Finance ($ROE) ha avuto una prestazione migliore.

Monero aggiorna il wallet Web3: prezzo in calo

Il 17 marzo è stato effettuato l’aggiornamento del wallet Web3 di Monero (XMR), con l’inserimento di nuove caratteristiche nelle sue funzionalità. L’aggiornamento è stato effettuato per migliorare le prestazioni complessive del wallet, in termini di velocità, e per migliorare le misure di sicurezza per salvaguardare gli asset degli utenti. In seguito all’aggiornamento, Monero (XMR) ha subito un’immensa flessione, arrivando a toccare i 116 $.

Monero (XMR) è generalmente considerata una criptovaluta per la privacy utilizzata per transazioni veloci e sicure in tutto il mondo. La prestazione di XMR nel 2024 è stata piuttosto scoraggiante, considerando le perdite subite dagli investitori di Monero. Nonostante ciò, gli esperti ritengono che il sole tornerà a splendere su Monero (XMR) una volta ripresa la corsa al rialzo.

Monero (XMR) è scesa del 13,7% da 142,64 $ del 26 marzo a 122,96 $ del 1° aprile. Dato che XMR rimane su una traiettoria discendente, gli analisti ritengono che la criptovaluta Monero visiterà dei minimi inferiori nei giorni successivi. In particolare, vedono Monero (XMR) toccare i 110,40 $, con un calo del 10,2%.

XRP scivola mentre i dati sulla produzione mostrano una certa forza

XRP ha subito un calo dopo che la Federal Reserve degli Stati Uniti ha pubblicato dati positivi sulla produzione. Il calo del prezzo si è verificato quando gli investitori di XRP hanno rivalutato la possibile direzione dei tassi di interesse della Fed, considerando le prospettive dei dati. Come XRP, anche altri asset di rischio hanno subito cali improvvisi per lo stesso motivo di XRP.

La forza dei dati ha suggerito che la Fed potrebbe decidere di tagliare due tassi piuttosto che i tre inizialmente previsti. La discesa di XRP segue un andamento altalenante del trading creato negli ultimi giorni. La discesa del prezzo di XRP è iniziata all’inizio di marzo e, mantenendo questa traiettoria, XRP ha perso fino al 18% del suo valore di mercato.

Rispecchiando il movimento del prezzo in tutto il mercato, XRP è crollato del 4,3% da 0,64 $ a 0,61 $ tra il 26 marzo e il 1° aprile. Grazie a questo calo continuo, gli esperti affermano che XRP subirà ulteriori cali di prezzo nei prossimi giorni. Si prevede che XRP scenderà presto a 0,50 $, indicando un forte calo.

Borroe Finance vede un aumento dell’interesse degli investitori

A causa delle prospettive di XMR e XRP, gli investitori hanno rivolto lo sguardo a $ROE, il token nativo di Borroe Finance, per sfuggire all’assalto del mercato. Borroe Finance ($ROE) ha mantenuto una traiettoria rialzista in mezzo ai recenti ribassi del mercato e gli investitori della prevendita di $ROE hanno accumulato profitti.

Di conseguenza, gli investitori in XRP e XMR considerano Borroe Finance ($ROE) come la migliore criptovaluta in cui investire.

Borroe Finance ($ROE), una nuova ICO di criptovalute, è pioniere del mercato NFT scontato per gli operatori del settore e gli utenti di Web3 per scambiare fatture, abbonamenti e royalties in sospeso con denaro. I guadagni futuri elencati vengono coniati come NFT sulla piattaforma utilizzando $ROE e venduti agli acquirenti interessati all’interno della community.

Nonostante ciò, sulla piattaforma Borroe Finance è presente un metodo di rimborso automatico per migliorare la convenienza degli acquirenti.

Come riflesso del successo della prevendita di $ROE, Borroe Finance ($ROE) ha raccolto 3,5 milioni di dollari mentre si avvicina al traguardo. Borroe Finance ($ROE) viene scambiata a 0,02 $ per token dopo un salto del 100% da 0,01 $. Da qui, gli investitori attendono un altro rialzo del 25% prima che Borroe Finance ($ROE) raggiunga il prezzo di quotazione su DEX di 0,025 $.

