Le serie e i film natalizi da guardare su Disney+

Non esiste piattaforma migliore di Disney+ per guardare qualcosa durante le festività natalizie. Natale è passato, ma ci sono ancora diversi giorni di vacanza che ci separano dall’Epifania, per non parlare delle giornate di festa per il Capodanno. Insomma, il tempo di guardare serie e film natalizi non è certo finito e su Disney+ puoi trovare un catalogo ricchissimo di contenuti perfetti per il periodo.

Disney+: film e serie TV da non perdere durante le feste

Trattandosi della piattaforma madre della casa di Topolino è impossibile non citare i grandi classici natalizi firmati Disney che guardiamo tutti durante le feste: intramontabili come Bambi, Biancaneve e i Sette Nani, La Bella e la Bestia, Il Canto di Natale di Topolino, ma anche produzioni più recenti come Frozen diventate un classico per le ultime generazioni.

E che dire dei film? Possiamo citarti i più amati come Mamma, Ho perso l’Aereo e Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York, Miracolo nella 34esima strada, Festa in casa Muppet e qualcosa per osare come Die Hard.

In questo mese peraltro ci sono state alcune uscite che si sono rilevate perfette per il periodo, come Star Wars Skeleton Crew, una nuova serie TV dedicata ai più piccoli ma che con le sue numerose citazioni e la cura nei dettagli sta catturando anche i fan più adulti della saga. E poi abbiamo l’inedito doppio speciale natalizio dei Simpson, così come tutte le puntate speciali dalle serie TV più famose come I Griffin, Futurama, How i Met Your Mother, Modern Family, New Girl e altre ancora.

Infine, spazio anche alla musica con l’inedito documentario dedicato a Elton John o High School Musical con lo speciale di Natale del 2020. Insomma, su Disney+ ce n’è davvero per tutti i gusti, compresa la possibilità di rivedere grandi saghe come Marvel, Star Wars e Indiana Jones: a dir poco perfette per il periodo. Hai l’imbarazzo della scelta.