Le Sony WH-1000XM5 toccano il MINIMO storico: suono e design premium

Un paio di cuffie Over Ear di qualità eccelsa. Hai mai pensato di indossare un headset e catapultarti in un mondo tutto tuo? Con la cancellazione attiva del rumore che le Sony WH-1000XM5 offrono, tutto questo diventa possibile. Puoi acquistarle a soli 265€ su Amazon approfittando del nuovo minimo storico che offre il Black Friday 2024. Se dovessero interessare, sono attive le 5 rate senza interessi.

Sony WH-1000XM5, perché acquistare queste cuffie over ear?

Un modello eccezionale che ha rubato la scena alla concorrenza: le Sony WH-1000XM5 sono geniali sotto tutti i punti di vista e a questo prezzo sono anche regalate. Hanno un design altamente ergonomico con cui puoi indossarle per ore e ore senza provare fastidio. L’archetto è regolabile e i padiglioni sono ben imbottiti per offrirti soltanto il meglio.

Il design over ear offre un primo isolamento dal mondo esterno ma basta cliccare il bottone per accendere la cancellazione del rumore e rimanere soltanto con te stesso. Ideale non solo per ascoltare musica e parlare al telefono ma anche se hai bisogno di un momento di tranquillità in luoghi pubblici e così via.

Collegale a qualsiasi sistema operativo e sfrutta la connessione Multipoint per passare da un prodotto all’altro senza tocco. Hai ben 30 ore di autonomia a disposizione e la ricarica rapida per non dover fermarti davanti a nulla.

I Driver audio sono di ultima generazione per un suono potente e intenso, l’occhio di riguardo verso i bassi è compreso. In più con l’applicazione puoi personalizzare l’EQ e attivare o disattivare le varie impostazioni tra cui anche Amazon Alexa. Hai bisogno di qualcosa? Hai l’assistente più famoso al mondo direttamente integrato.

Arrivano con la loro custodia per portarle con te sempre in sicurezza.

A soli 265€ su Amazon, le Sony WH-1000XM5 sono le cuffie Over Ear di cui non fare a meno. Il nuovo minimo storico garantito dal Black Friday 2024 le rende delle best buy.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime.