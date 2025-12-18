 Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza oggi 18 dicembre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza oggi 18 dicembre

Ultimo giorno in casa Octopus per approfittare di due tra le tariffe più basse del mercato libero italiano.
Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza oggi 18 dicembre
Green Risparmio energetico
Ultimo giorno in casa Octopus per approfittare di due tra le tariffe più basse del mercato libero italiano.
Freepik

Alla mezzanotte di oggi scadono le tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus, uno dei fornitori più convenienti del mercato libero italiano. Una scadenza importante, dato che sono due tra le tariffe più basse di tutto l’anno e c’è la possibilità di bloccarle per dodici mesi consecutivi, mettendosi così al riparo dai tradizionali rincari dei primi mesi del nuovo anno.

Rispetto all’offerta precedente, Octopus ha abbassato ulteriormente le tariffe luce e gas, già allora estremamente competitive. Il risultato è che il costo della materia prima è pari a 0,099 euro/kWh, mentre quello del gas 0,35 euro/Smc. C’è poi il costo di commercializzazione: 72 euro l’anno per la luce e 84 euro l’anno per il gas.

Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12 mesi 18 dicembre

Ecco un breve riepilogo di quanto appena detto.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,35 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Per una questione di trasparenza nei confronti dei suoi clienti, Octopus precisa che all’importo finale della bolletta concorrono anche i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema, più le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore.

Trasparenza che in questo caso fa rima con semplicità. La bolletta di Octopus è riconosciuta universalmente per la facile comprensione, distanziandosi così in modo netto dalla concorrenza. È un modus operandi tipico del fornitore energetico britannico, che può contare su un ultimo asso nella manica: la possibilità data ai suoi clienti di scegliere di nuovo la tariffa più bassa anche dopo i primi dodici mesi.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale di Octopus e, in particolare, sulla pagina dedicata all’offerta Octopus Fissa 12 Mesi.

Pagina offerta Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile
Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas

Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas
Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)
Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa

Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa
Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile
Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas

Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas
Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)
Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa

Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa
Federico Pisanu
Pubblicato il
18 dic 2025
Link copiato negli appunti