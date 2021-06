Leader si nasce e si diventa, ma non ci si improvvisa

Quando non devi soltanto sviluppare e produrre, ma hai anche la responsabilità di guidare un team di persone, ben sai che la produzione è soltanto la parte minore del tuo problema. Saper motivare i propri collaboratori, saper creare dinamiche virtuose tra di loro, favorire la trasmissione della conoscenza, comprendere le possibili frizioni e calmierare i problemi: queste sono le sfide che occorre affrontare quotidianamente. Per superare questi ostacoli serve un ingrediente fondamentale: la leadership.

Leader si nasce/diventa

Certo, in parte leader si nasce. Ma in buona parte lo si diventa, o almeno si impara a riconoscerne le doti per cercare di arricchire sé stessi nella giusta direzione. Diventare leader efficaci significa infatti essere anzitutto leader riconosciuti, trasformandosi in guide in grado di unire davvero un intero team di lavoro attorno ai medesimi obiettivi comuni. Un corso di 7 ore su Udemy fornisce le basi per questo percorso:

Il corso di Leadership si pone l'obiettivo di fornire ai discenti le competenze necessarie, fondamentali e indispensabili per diventare un leader davvero efficace. Quest'ultimo, sarà in grado di guidare un gruppo di collaboratori, nel rispetto delle regole dell'organizzazione, instaurando un clima positivo e di fiducia reciproca. Il leader diventerà il punto di riferimento costante dei componenti del team. Il percorso formativo, inoltre, aiuta a sviluppare il giusto stile di leadership e insegna come gestire al meglio il proprio gruppo.

Un investimento di soli 16,99 euro (43% di sconto per poche ore ancora) consente di affrontare questa analisi interiore di sé stessi alla ricerca di quegli ingredienti che possano dar vita ad una leadership: non un mantra motivazionale (non è di questo che ha bisogno un leader nato), ma una vera e propria disamina del ruolo e delle tecniche che si possono mettere in campo per aumentare le performance collettive della propria squadra di lavoro.

Perché leader forse si nasce, ma non tutti sanno di poterlo davvero diventare e sicuramente non ci si improvvisa: bisogna scavare, cercare, capire e quindi esercitare. Sarà il team, in modo del tutto naturale, a poter confermare ciò che il tuo istinto ti suggerisce.