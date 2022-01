LeBron e Crypto.com insieme per avvicinare i giovani alle criptovalute

Che LeBron James, icona del basket americano e miglior cestista di tutti i tempi, sia un fan accanito delle criptovalute era ormai risaputo. Un volto noto non solo per le sue prodezze sportive, ma anche per il suo grande cuore. Nel corso degli anni ha sempre sostenuto e realizzato molteplici organizzazioni no-profit a favore dei poveri, delle famiglie in difficoltà e dei ragazzi di strada. Questa volta però sta realizzando un progetto legato agli asset digitali. Infatti, LeBron ha da poco stretto una partnership con Crypto.com, noto exchange di crypto trading. L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani studenti di Akron, città negli Stati Uniti d'America, al mondo delle criptovalute.

I Promise School: il programma didattico realizzato da Crypto.com e LeBron

In sostanza, LeBron ha deciso di stringere questo accordo con Crypto.com per promuovere non solo l'exchange, pare ovvio, ma anche e soprattutto realizzare “I Promise School“. Si tratta di un programma didattico che coinvolgerà circa 1.600 studenti insieme alle loro famiglie e che permetterà di conoscere Bitcoin, le criptovalute e le tecnologie blockchain.

Un'idea molto interessante. LeBron ha descritto in modo entusiastico questa nuova partnership con Crypto.com elogiando il progetto volto a far scoprire alle giovani generazioni le criptovalute e il loro mondo. Fornire conoscenza è un obiettivo nobile, soprattutto in merito a ciò che sarà il futuro. Ecco come si è espresso in merito il campione di basket:

Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro per offrire opportunità alla mia community.

Non poteva mancare nemmeno un sonoro tweet per annunciare questa incredibile novità! Un po' a tema basket, è chiaro, la sua natura è quella di fare canestro. Il suo buon cuore e l'attenzione alla comunità ha fatto di LeBron non solo un'icona dell'NBA, ma anche della solidarietà:

Un altro programma incredibile per la mia comunità. Tutti meritano lo stesso accesso. Ognuno merita l'opportunità di chiamare il proprio colpo.

Another incredible program for my community. Everyone deserves the same access. Everyone deserves the opportunity to call their own shot. @LJFamfoundation @cryptocom https://t.co/7HCbLDmIGf — LeBron James (@KingJames) January 28, 2022

Tanta aspettativa in questo progetto a tema criptovalute

C'è quindi tanta aspettativa in questo progetto a tema criptovalute, anche perché, secondo LeBron, in gioco c'è il futuro di tutti. Ecco quindi con quanto ha dichiarato in merito a questo interessante accordo e al progetto “I Promise School”:

È stato fantastico vedere quante porte siamo stati in grado di aprire ai miei studenti I Promise e alle loro famiglie attraverso il lavoro che facciamo con i nostri partner e ciò che stiamo costruendo con House Three Thirty. Per me è importante continuare ad aprire queste porte, soprattutto quando si tratta di Web3 e del nostro futuro digitale. Sto ancora imparando mentre tutto continua a evolversi e ora con Crypto.com voglio assicurarmi che anche i miei figli e le mie famiglie ne facciano parte.

Non è mancato nemmeno il commento di Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto.com che ha accolto con molto entusiasmo questa partnership: