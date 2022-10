Come vedere Lecce-Juventus in streaming (Serie A)

Lecce-Juventus vede scendere in campo allo Stadio Via del Mare due squadre alla ricerca di tre punti preziosi per chiudere la parentesi di campionato pre-pausa mondiale. I giallorossi per allontanarsi dalla zona retrocessione, i bianconeri per dare continuità agli ultimi risultati positivi, dopo un avvio al di sotto delle aspettative. Una gara dall’esito tutt’altro che scontato: il fischio d’inizio è in programma per sabato 29 ottobre alle ore 18:00.

Lecce-Juventus: guarda la partita in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini affiancato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini e con Federico Sala in collegamento da bordocampo. La visione è accessibile anche da Sky Q e come parte dell’offerta TIMVISION.

Sono queste le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai tecnici Baroni e Allegri.

Lecce: Falcone, Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Banda;

Juventus: Szczesny, Rugani, Bonucci, Danilo, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.