Come vedere Lecce-Roma in streaming

Lecce-Roma mette una di fronte all’altra le due squadre della Serie A che vestono divise giallorosse. Una trasferta non semplice per gli uomini di Mourinho, considerando le tensioni interne alla società (culminate con l’addio di Zaniolo confermato in settimana) e come gli avversari abbiano già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque: Atalanta, Lazio e Milan ne sanno qualcosa. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di sabato 11 febbraio, nella cornice dello stadio Via del Mare.

Lecce-Roma: guarda la partita in streaming

Tifosi e appassionati possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

In classifica, i padroni di casa si trovano alla posizione 14 con 23 punti, gli stessi del Sassuolo che li segue. Nell’ultimo turno hanno espugnato lo Zini, battendo la Cremonese fanalino di coda. Terzi, invece, gli ospiti, reduci dalla vittoria in casa con l’Empoli e con 40 punti, uno in più della Lazio e tre in meno dell’Inter.

Ecco come i due tecnici, Baroni e Mourinho, dovrebbero iniziare la partita: queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Colombo, Di Francesco;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Abraham.

