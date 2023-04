L'economico Chromebook di Acer torna in offerta su Amazon

Se stai cercando un portatile economico, veloce e versatile, non perdere questa offerta su Amazon: il Chromebook di Acer, un notebook con sistema operativo Chrome OS, è in offerta a soli 249 euro con spedizione inclusa nel prezzo.

Si tratta di un risparmio del 27% sul prezzo originale di 339 euro per una offerta in esclusiva Amazon. Approfittane prima che finisca.

Chromebook di Acer: velocità e sicurezza al tuo servizio

Il Chromebook di Acer è un portatile ideale per l’home office, lo studio e il web browsing. Ha un design compatto e leggero, pesa solo 1,5 kg e misura 32,5 x 23,2 x 1,9 cm1. Il tutto con un display da 14 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e vivaci.

La scheda tecnica include una CPU Intel Celeron N4020 dual-core e dual-thread, che può raggiungere una frequenza massima di 2,8 GH. Al suo fianco ecco 4 GB di RAM DDR4 e 64 GB di memoria flash eMMC, che garantiscono una buona fluidità e velocità nelle operazioni quotidiane.

Il Chromebook supporta la connessione Wi-Fi 5 (802.11ac) e il Bluetooth 5.0, che ti offrono una connessione stabile e veloce. Ha anche due porte USB 3.1 Type-C e due porte USB 3.0 Type-A, oltre al jack audio e alla porta Ethernet RJ4512. Puoi collegare vari dispositivi e accessori con facilità.

Per l’uso quotidiano puoi contare su una batteria integrata che dura fino a 10 ore, per una maggiore autonomia e comodità. Ha anche un sistema audio stereo con due altoparlanti e una webcam HD con microfono incorporato per le tue videochiamate e le tue conferenze online.

Il punto di forza è il sistema operativo Chrome OS, un sistema basato sul browser Google Chrome che ti permette di accedere a tutte le applicazioni web e ai servizi cloud di Google. Chrome OS è facile da usare, sicuro da virus e malware e si aggiorna automaticamente.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità pazzesca: acquista ora il Chromebook di Acer a 249 euro su Amazon e scopri tutte le sue potenzialità.

