Lefant N3, idea per la pulizia della casa: approfitta del Prime Day

Uscire in occasione del Prime Day e sfruttare così il momento migliore degli sconti Amazon per mandare in vetrina l’ultima grande novità del mondo Lefant per la pulizia della casa. Mentre gli sconti piovono su tutto il marketplace, quindi, impossibile non notare questo nuovo Lefant N3, robot per la pulizia dei pavimenti che mette insieme tutto il meglio dell’evoluzione robotica del settore mantenendo, in fede al mantra dell’azienda, un rapporto qualità/prezzo particolarmente rispettoso del budget disponibile.

In questo caso il prezzo di partenza da 599 euro è abbattuto a 499 euro nella versione bianca ed un coupon ulteriore affossa il prezzo a soli 349,99 euro: un’offerta irrinunciabile, per un device che sembra progettato appositamente per tutte quelle case in cui bambini, animali domestici, attività continue e disordine richiedono al robot un’attività particolarmente intelligente ed incisiva giorno dopo giorno.

Lefant N3

La prima grande qualità del robot è la tecnologia Freemove 3.0 con analisi X-Laser del contesto. Di fatto è come se il Lefant N3 riuscisse a “vedere” fino a 20 metri di distanza, identificando ostacoli e punti di caduta in modo millimetrico per poter calibrare il percorso in ogni momento, con massima precisione e con riorganizzazione del tragitto sempre ottimale. Questa caratteristica porta il Lefant N3 ad essere sempre preciso in ogni contesto, poiché la strada non è mai predeterminata, ma basata su una disamina “live” del pavimento, degli ostacoli e di qualsiasi imprevisto possa incorrere.

Il robot utilizza una mappatura DToF Lidar che genera le mappe iniziali in modo completo e rapido: è questa la lavagna sulla quale poi il robot andrà a scrivere giorno dopo giorno i propri cicli di pulizia, disegnando ogni giorno il miglior tragitto in base agli elementi contestuali raccolti sul tracciato.

Lefant N3 gode di una batteria da 5200mAh che supporta fino a 200 metri di pulizia continua: al termine del lavoro, il robot torna automaticamente alla base di ricarica per preparare il ciclo successivo. La lunga autonomia supporta un doppio sistema di pulizia integrato per riuscire ad ottenere il miglior risultato su ogni superficie.

Nella parte anteriore sono disponibili due spazzole con razze in gomma per smuovere i residui dal pavimento e proiettarli verso la parte centrale, dove una potenza di aspirazione fino a 5000 Pa consente di catturare gran parte dello sporco presente. Nella parte posteriore, inoltre, uno strofinaccio umidificato a vibrazione (frequenza pari a 12 mila fluttuazioni al minuto) raccoglie le macchie più ostinate ed i residui ancora attaccati al pavimento. Questa componente viene continuamente tenuta umida da un sistema automatico che, in base alle impostazioni stabilite, calibra il livello di umidità necessario. L’acqua viene prelevata da un serbatoio interno, così come un altro serbatoio parallelo raccoglie i residui di sporco aspirati. Il sistema, essendo in grado di identificare la presenza di tappeti tramite ultrasuoni, è altresì in grado di decidere come procedere con la pulizia, evitando l’uso di acqua quando inopportuno ed ottimizzando il processo di aspirazione quando si passa dalla piastrella al tappeto o alla moquette: tutto automatico, senza dover fornire istruzioni ulteriori.

Il diametro del Lefant N3 è inferiore del 19,8% rispetto alla media del settore. Questo dato è essenziale per un motivo chiaro: una dimensione minore implica una maggior possibilità di passare tra gli ostacoli (ad esempio sotto le sedie) ed una minor probabilità di restare imprigionato sotto i tavoli o tra ostacoli che impediscono all’algoritmo di districarsi. Quel che succede troppo spesso con alcuni robot concorrenti, con il nuovo N3 sarà ben meno probabile poiché bastano pochi millimetri di differenza a cambiare i volumi di passaggio necessari ed a rendere più fluido il ciclo di trattamento.

Ogni aspetto della pulizia è facilmente gestibile attraverso l’app Lefant, dove ritmi di passaggio, zone, cicli, umidità del lavaggio e potenza di aspirazione possono essere facilmente settati e reiterati nel tempo. Così facendo il robot può agire in piena autonomia, ma può essere anche avviato da remoto (dialoga tramite reti Wifi 2.4GHz) per operare su comando diretto: eventuali no-go-zone e muri virtuali potranno contenere gli spostamenti in caso di necessità, mentre i comandi vocali tramite Alexa e Assistente Google potranno facilitare i comandi permettendo di avviare la pulizia in modo istantaneo. Tramite assistente, inoltre, non si potranno soltanto avviare nuovi cicli di pulizia, ma li si potrà anche regolare indicando zona, livello di aspirazione, piano di pulizia e quant’altro: una gestione vera e approfondita, insomma, che facilita ancor di più il controllo del robot per trasformarlo in un vero e proprio collaboratore domestico sempre a disposizione.

Lefant N3 è in grado di coprire un’area di pulizia fino a 300 metri quadri: è una cifra più che sufficiente per qualsiasi appartamento e qualsiasi necessità, regalando così una grande opportunità per liberarsi il tempo libero sapendo che a casa c’è qualcuno che sta pulendo per noi.

Per massimizzare il risparmio scegli dunque il modello di colore bianco e applica il coupon: il prezzo scende da 599 a 349,99 euro per quella che diventa così automaticamente una delle offerte più appetibili di tutto il Prime Day 2023.

Il Prime Day 2023 regala dunque anche questa nuova grande opportunità: non robot di vecchia generazione inevitabilmente in sconto poiché tecnologicamente superato, ma un robot di nuovissima ingegneria e che gode dei favori degli sconti di lancio.

In collaborazione con Lefant

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.