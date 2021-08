Lefant pulisce e lava casa senza che tu faccia nulla (-150€)

Il robot aspirapolvere lavapavimenti di Lefant è in promozione su Amazon ad appena €165,99. L'offerta a tempo sta per terminare quindi se vuoi risparmiare più di €130 affrettati perché entro stasera svanirà. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia per non dover aspettare troppo a lungo.

Robot aspirapolvere: il modello di Lefant di lava anche i pavimenti

Il nuovo gioiellino prodotto da Lefant non te lo puoi proprio perdere visto che oltre ad aspirare via tutta la polvere, rende i tuoi pavimenti lucenti. Con la sua doppia funzione, rende le pulizie in casa tua un vero spasso soprattutto perché non dovrai fare assolutamente nulla.

Arriva con il suo telecomando che ti permette una gestione semplice e veloce ma se sei più tecnologico non perderti l'applicazione disponibile su smartphone. Grazie a quest'ultima puoi vedere una mappatura completa della tua casa e scegliere diverse modalità di pulizie e diverse impostazioni. Ovviamente, trattandosi di un prodotto altamente tecnologico supporta anche il controllo vocale dunque se hai Alexa chiedile di avviare le pulizie al posto tuo.

Le sue dimensioni sono perfette per poter aggirarsi in tutta la casa senza mai incontrare ostacoli, inoltre è silenzioso ed ha una potenza di aspirazione molto elevate che riesce a eliminare non solo la polvere ma anche i peli di animali, capelli e lo sporco più minuto.

Non è da ignorare neanche la sua batteria che gli conferisce un'autonomia così elevata da permettergli di pulire tutta la casa senza pause.

Sei interessato? Acquista subito questo robot aspirapolvere lavapavimenti di Lefant su Amazon ad appena €165,99. L'ordine lo ricevi in sole24ore se fosse di un abbonamento prime, In caso contrario hai le spedizioni gratuite ma leggermente più lente.