Leggero e con la VPN integrata: ecco Surfshark antivirus

Molto conosciuto nel mondo delle VPN, Surfshark offre anche una soluzione antivirus. Si tratta di un tool di sicurezza compreso nel pacchetto Surfshark One. Per acquistarlo con la VPN integrata, basta accedere QUI.

Per il momento, l’abbonamento a uno dei piani Surfshark One è obbligatorio e non deve essere visto come uno svantaggio, anzi il contrario.

Surfshark: i vantaggi del servizio antivirus con VPN integrata

A causa di questo inserimento dell’antivirus Surfshark nei piani di abbonamento One non è possibile accedere alla versione di prova o gratuita.

Però, oltre ad avere la VPN integrata, questa soluzione prevede una garanzia soddisfatti e rimborsati, che è valida per 30 giorni, periodo più che sufficiente per testare la validità del prodotto.

Una volta sottoscritto l’abbonamento, basta scaricare l’app di Surfshark e integrare all’interno la protezione antivirus, la quale è disponibile per Windows, Android e macOS.

Cosa fa questo antivirus? Analizza i dispositivi, programma la scansione di file e cartelle specifici e protegge in real time i device.

Questo tool rileva tutte le tipologie di minacce, tra cui backdoor, ransomware, keylogger e tanto altro.

Descritto in questi termini piuttosto riduttivi, Surfshark antivirus potrebbe sembrare un mezzo di protezione piuttosto basilare.

In realtà, nei vari pacchetti sono incluse diverse funzionalità, come il monitoraggio dei dispositivi dei figli con la possibilità di usare il blocco genitori, la protezione home banking, il monitoraggio del Web per cercare eventuali fughe di dati personali tramite la funzione Alert.

Recentemente ha introdotto un nuovo strumento chiamato Webcam Protection, il quale protegge l’identità dell’utente tenendo la webcam sotto controllo.

Uno strumento davvero utile, visto che gli hacker sovente si inseriscono nelle webcam dei PC e dei dispositivi per monitorare gli utenti con la finalità di ottenere informazioni sensibili, tra cui chiavi di accesso.

Insomma, Surfshark antivirus non è un tool di protezione basilare, ma possiede tutte le funzionalità principali dei moderni e più diffusi antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.