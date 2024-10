Leggevi Piccoli Brividi? Allora devi guardare anche la serie su Disney+

Chi è nato tra gli anni Ottanta e Novanta ricorderà sicuramente “Piccoli Brividi”, una serie di libri per ragazzi a tema horror che ha venduto oltre 400 milioni di copie in tutto il mondo. Un bestseller assoluto, che è tornato alla ribalta – questa volta sugli schermi di Disney+. Dieci episodi da paura – letteralmente – perfetti da guardare in occasione di Halloween.

Horror-comedy: guarda Piccoli Brividi

Ispirata agli iconici bestseller di R.L. Stine, “Piccoli Brividi” racconta di cinque ragazzi liceali che decidono di indagare sulla tragica morte di un giovane di nome Harold Biddle, avvenua trent’anni prima. I protagonisti ancora non sanno che stanno per portare alla luce oscuri segreti, che riguardano anche il passato dei loro genitori.

