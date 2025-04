Andor 2, guarda i nuovi episodi in streaming: a che ora escono?

L’attesa è finita, la stagione 2 di Star Wars: Andor è finalmente pronta per il debutto su Disney+. Potrai vedere in streaming i nuovi episodi tra poche ore. Quando escono? La disponibilità è prevista a partire dalle ore 3:00 di mercoledì 23 aprile. Manca dunque davvero poco per sapere come prosegue la storia. Puoi ingannare l’attesa guardando la prima stagione per rinfrescarti la memoria.

Star Wars: Andor, la stagione 2 in streaming su Disney+

Non riportiamo anticipazioni per non correre il rischio di inciampare in spoiler e rovinare l’esperienza di visione. Ci limitiamo a scrivere che si tratta di una produzione live action ambientata nell’universo di Guerre Stellari, prequel del film Rogue One e collocata cronologicamente quattro anni prima delle sue vicende. Al centro della narrazione c’è Cassian, una spia ribelle. Questa la breve sinossi riportata dalla scheda ufficiale.

In un’era piena di pericoli, inganni e intrighi, Cassian Andor scoprirà di poter fare la differenza nella lotta contro il tirannico Impero Galattico. Cassian si imbarca in un percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Il rating assegnato è 12+. Oltre a Diego Luna nei panni del personaggio principale, fanno parte del cast di attori anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough e Kyle Soller. La stagione 2 è composta in totale da 12 episodi: i primi tre usciranno tra poche ore, gli altri arriveranno nelle prossime settimane, 3 alla volta.

Per vedere in streaming la stagione 2 della serie Star Wars: Andor e tutti gli altri contenuti di Disney+ è sufficiente attivare l’abbonamento Standard con pubblicità che, al prezzo di soli 5,99 euro al mese include l’accesso completo al catalogo della piattaforma. In alternativa ci sono le formule Standard e Premium con funzionalità aggiuntive come il supporto ai download, alla tecnologia Dolby Atmos e alla risoluzione 4K.